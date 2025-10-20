退役4年後　陸35歲桌球奧運冠軍丁寧出任校長！

▲大陸桌球奧運冠軍丁寧，出任北京先農壇體校校長。（圖／翻攝北京匯文中學微信公眾號，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

在退役4年之後，大陸桌球（大陸稱乒乓球）奧運冠軍、女子桌球「大滿貫」得主丁寧，近日已出任北京市先農壇體育運動技術學校（簡稱「北京先農壇體校」）校長。1990年出生的她，現年35歲。

綜合陸媒報導，10月13日，北京匯文中學教育集團五個校區的六千餘名師生齊聚先農壇體育場，舉行年度體育盛會。北京市先農壇體育運動技術學校校長、桌球奧運冠軍丁寧出席活動，同時為匯文校運會比賽鳴響第一槍。

上述消息顯示，退役4年後，大陸女子桌球「大滿貫」得主丁寧，已出任北京先農壇體校校長。丁寧1990年6月20日出生於黑龍江省大慶市，5歲開始練習桌球，13歲進入大陸的國家青年隊，15歲進入大陸國家一隊。

作為大陸女乒主力隊員，丁寧共獲得包括奧運、世錦賽、世界盃在內的21個世界冠軍，累計世界排名第一53個月。2016年，26歲的丁寧奪得里約奧運女單金牌，成為大陸桌球界第5位女子大滿貫得主。

2017年2月，丁寧成為大陸女乒隊長。2014年、2016年、2017年、2018年，丁寧榮膺國際桌球總會最佳女運動員，2016年入選國際桌球總會名人堂。2021年9月6日，丁寧宣布退役。

退役後，丁寧成為北京大學體育教研部的一名研究生，並於2023年7月畢業。畢業後，丁寧留校擔任北京大學體育教研部講師，研究方向為運動訓練，開設課程桌球。同時，她還在北京先農壇體校擔任教練員。

據介紹，北京先農壇體校是北京市體育局直屬公益一類財政補助事業單位，主要職責包括承擔田徑等運動項目市級運動隊建設、管理、比賽以及後備人才培養等工作；開展相關體育競賽、技術培訓、訓練交流，提供相關領域體育公益服務等。

▼丁寧以北京先農壇體校校長身份出席活動。