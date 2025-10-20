　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸名畫法拍估值1.47億人民幣　徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

▲徐悲鴻1944年畫作《奔馬圖》。（圖／翻攝極目新聞）

▲徐悲鴻1944年畫作《奔馬圖》。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

重慶市江北區人民法院今（20）日於淘寶司法拍賣平台公開拍賣三幅涉刑事案件字畫，總估值高達1.4765億元人民幣（約6.34億元新台幣），其中，最受矚目的為徐悲鴻1944年創作的《奔馬圖》，另一幅草間彌生的畫作《灰皿》也在法拍之列。不過，開拍一小時後，尚無人出價，畫作最終會落入何人之手，引起外界關注。

▲草間彌生畫作《灰皿》。（圖／翻攝極目新聞）

▲草間彌生畫作《灰皿》。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，據淘寶司法拍賣網絡平台信息，10月20日10時起，重慶市江北區人民法院對三幅涉刑事案件字畫進行公開拍賣，評估總值為1.4765億元（人民幣，下同），其中，包括徐悲鴻《奔馬圖》。

江北區人民法院2023年3月27日作出的執行裁定書顯示，被執行人雷某被追繳違法所得一案，相關刑事裁定書已發生法律效力。偵查過程中，公安機關扣押了案外人劉某處字畫三幅，現需要對該財產進行拍賣。

▲陳道明2011年油畫《02022011》。（圖／翻攝極目新聞）

▲陳道明2011年油畫《02022011》。（圖／翻攝極目新聞）

評估報告稱，三幅拍品分別為草間彌生1989年作品《灰皿》、徐悲鴻《奔馬圖》及陳道明2011年油畫《02022011》。其中，《奔馬圖》為紙本立軸作品，尺寸110×62公分，畫面題字與印章清晰完整，但紙張輕微泛黃、天頭略有裂痕。評估價介於8000萬至1.309億元，最終評估值為1.0545億元。

其他兩幅作品中，草間彌生《灰皿》估值約1965萬元，陳道明《油畫（02022011）》估值約2255萬元，三幅合計市值達1.4765億元。法院公告指出，不保證拍品真偽與品質，競拍者須自行鑑別並承擔風險。

據了解，《奔馬圖》起拍價4762.8萬元，《灰皿》起拍價861.84萬元，《油畫（02022011）》起拍價997.92萬元。截至今（20）日11時，三件作品仍無任何出價紀錄，藝術界人士分析，或因司法拍賣真偽風險高、估價偏高及收藏者觀望心理所致，後續能否成交仍待觀察。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

徐悲鴻 草間彌生 陳道明 奔馬圖

