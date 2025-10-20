淨灘阿伯超大咖「被虧在撈魚擺拍」　網喊敬佩：全台沒人資格說他

▲吊車大王帶著家人去海邊淨灘。（圖／翻攝自Threads／star_sun_0508，下同）



網搜小組／劉維榛報導

海邊淨灘阿伯竟超大咖！一名女網友分享，她陪著家人們去漁港淨灘，上周天氣非常炎熱，而64歲的舅舅認真拿著漁網在撈垃圾，沒想到竟是「竹北吊車大王」本尊。胡漢龑幽默表示，他被別人笑虧是撈魚阿伯，但其實漁網反而可以撈更細小的垃圾，「不是擺拍的喔，是真的在做！」

一名女網友在Threads表示，上周一家人早上8點多出發，要跟著舅舅一起去新竹紅毛港尾端的坡頭漁港淨灘，而舅舅本尊可大有來頭，正是「竹北吊車大王」胡漢龑。

可見胡漢龑頂著艷陽天，身穿招牌東北大花套裝，一臉專注地撿拾垃圾。面對被虧是擺拍「來撈魚」的胡漢龑則解釋，其實魚網才是淨灘的祕密法寶，網子往沙堆一撈，就可清出很細小的垃圾，反而夾子還夾不起來，「人家笑我說『幹嘛你是在撈魚喔』，不是擺拍的喔，是真的在做！」

▲胡漢龑推薦淨灘使用漁網，才可以清掉細微的垃圾。



胡漢龑親民又熱心回饋社會的形象深植人心，尤其這次光復鄉救災更是證明一切，文章引發網友大讚，「說他作秀的人很沒有腦袋，他的重機械企業根本不用他出來作秀，舅舅是真的很可愛的一個人」、「全台灣沒有人資格說他，花蓮謝謝他」、「很令人尊敬！有錢有地位，還願意付出盡社會責任，向大王致敬」、「以胡董的能力根本不用來這裡擺拍，能力越大責任越大」。

事實上，64歲胡漢龑的啟德機械起重工程年收多達30億元，據《中時新聞網》報導，胡漢龑直言「我64歲還要做多久？」他強調兒女不能只靠爸爸名號，已開始讓孩子陸續接班，「一個是我特助、一個協理、一個經理」，要求從基層做起，要親身經歷、做出成績來才行。