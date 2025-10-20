　
整座城市都在寵BLINK！高捷貼心設「行李寄放區」　超整齊畫面曝

▲2023年03月18-19日BLACKPINK世巡高雄站，高雄捷運疏運歷史照片。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

BLACKPINK本週末連兩天登上高雄世運主場館開唱，高雄捷運也為體恤遠道而來的BLINK（粉絲）貼心規劃「行李寄放區」，讓觀眾能輕鬆進場應援。中醫師郭大維19日晚間搭捷運經過時拍下畫面，笑問，「這是Blackpink粉絲行李寄放區？高雄市政府也太貼心了吧！」貼文一出隨即引起熱烈回響。

從郭大維分享的照片可見，高捷左營站閘門內設有專區，滿滿行李整齊排列、以紅色拉帶圍出界線，秩序井然。畫面曝光後，網友紛紛留言大讚，「好貼心喔，不用到處推行李」、「治安好到這樣…不可思議」、「整個城市都太粉紅」、「這個操作太用心」、「高雄真的很周到」、「連行李都懂排隊，果然還得是台灣」、「太暖了吧！」

高捷公司指出，因應BLACKPINK演唱會人潮，R16左營站自18日至19日每日16時至23時提供付費行李寄放服務，每件100元，歌迷聽完演唱會後可直接搭車返回左營站，免出站領取行李後再續搭車，非常便利。

此外，為配合散場疏運，高捷在世運站規劃人流分流與封閉管制，並加開空車與縮短班距至3分鐘一班，末班車延後至午夜12點，讓粉絲能安心返家。

桃園機場託運「邊境牧羊犬」破籠出逃　畫面曝光

