高雄2車主遭「槍擊」車窗成蛛網　BB槍怪客被逮稱：無聊、好玩

▲高雄BB槍怪客街頭亂射，2車遭射擊受損。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者賴文萱／高雄報導

有車主將車輛停放在高雄鳳山區保華二路周遭停車格，但卻發現疑似遭開槍射擊，子彈射穿車輛玻璃，裂成蜘蛛網狀，上頭有明顯孔洞，立即通報警方。鑑識人員到場採證，初步研判疑似是空氣槍圓孔痕跡，警方立即展開調查，後續發現39歲盧男涉有重嫌，火速將他查緝到案。

▼高雄BB槍怪客街頭亂射，2車遭射擊受損。（圖／翻攝社會事新聞影音）

28歲小貨車車主許男將車停放在保雅路及保華二路停車格，但在17日7時許要去取車時，竟發現車輛遭射擊，車窗也遭子彈射穿裂成蜘蛛網狀，立即報警求助。

經鑑識人員到場採證，初步判斷疑似有空氣槍圓孔痕跡，另清查週邊車輛發現，小貨車出現4個洞，另一輛Mini Cooper也受損出現1個洞。

▲警方調閱監視器追查，揪出BB槍怪客。（圖／記者賴文萱翻攝）

鳳山分局隨即組成專案小組並調閱週邊監視器過濾，發現39歲盧男涉有重嫌，警方火速於4小時查緝到案，並查扣無殺傷力玩具空氣槍（俗稱BB槍）1把，盧男供稱「無聊」、「出於好玩」，全案依涉嫌刑法毀損、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移請台灣高雄地方檢察署偵辦。