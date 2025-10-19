　
社會 社會焦點 保障人權

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

▲前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲前法官鄭昱仁(右一)、林玉蕙（右二）攜手致力企業風險防護新模式。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

對於近年來掏空疑雲、公司治理、經營權爭奪亂象等案件，所凸顯出的法律與商業運作隔閡，前臺灣高等法院重大金融專庭法官鄭昱仁律師表示，提升公司治理的關鍵，在於透明化重大交易的決策過程，許多企業高層的商業考量，因資訊揭露不足或對於法規的疏忽，甚至在審理過程中，對於法官心證的誤判，在外界或司法實務被誤解為掏空、背信或內線交易。

鄭昱仁表示，為了協助企業強化公司治理，確保重大交易決策過程的透明度與合規性，徹底避免商業決策事後受到不必要的誤會與質疑，他與前智慧財產及商業法院商業法庭法官林玉蕙律師，近日宣布加入前國際扶輪3522地區助理總監陳思合律師所創辦的合曜國際法律事務所，三人將攜手合作，也會將多年的審判經驗轉化為事前預防力量，並進一步結合企業界資源致力推動企業的傳承轉型與再造。

談到與另外兩位司法菁英的結合，鄭昱仁表示，他曾長期審理如內線交易、非常規交易等重大金融犯罪，對白領犯罪的動機與手法有深入了解，未來將專注於重大金融犯罪的刑事預防，透過法官審理內線交易、掏空等案件的視角前置化，協助企業在重大交易中杜絕法律風險的「司法盲點」。

前智慧財產及商業法院商業法庭法官林玉蕙律師具備商業法院第一線的審判經驗，對於公司法、證券交易法以及複雜的商業糾紛訴訟具有權威，將專注於商業事件的民事風險控管，以商業法院法官處理公司法、證交法爭議的經驗，輔導企業在股東、併購、經營權等爭議中，確保程序嚴謹，避免決策被事後挑戰。

至於陳思合律師則是以專精不動產、工程事件，以及擔任多家上市櫃公司獨立董事經驗，提供為企業帶來不僅限於法律層面，更兼具社會責任（ESG）與公眾信任的治理視野。

▲前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲合曜國際法律事務所陳思合律師、前智慧財產及商業法院商業法庭法官林玉蕙律師林玉蕙。

對於如何精準洞察企業經營的「司法盲點」，構築企業風險防護網，林玉蕙律師表示，許多商業爭議最終走入訴訟，並非企業惡意，而是因為決策流程不完備或對於審判實務的不理解。她認為，公司在程序正義與實質合規兩方面必須同時達標，才能降低未來法律風險。

鄭昱仁、林玉蕙表示，他們發現許多企業高層的商業考量，因資訊揭露不足或對於法規的疏忽，甚至在審理過程中，對於法官心證的誤判，在外界或司法實務被誤解為掏空、背信或內線交易。面對日益複雜的企業經營環境與法律挑戰，合曜國際法律事務所專業法律團隊推出「決策前後全方位風險防護機制」，協助企業在重大交易、經營權爭議及訴訟事件中，掌握先機、降低風險。

▲前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲前臺灣高等法院重大金融專庭法官鄭昱仁律師。

在決策階段，團隊以「決策過程模擬審查」為核心，依法院審理標準進行預先審查，找出潛在的法律漏洞與可能被誤解、挑戰之處，提前部署因應策略。針對企業可能面臨的經營權爭議、重大訴訟或主管機關調查，提供「預防性法律風險諮詢」，協助企業建立策略性法律佈局，確保營運穩健。當企業實際遭遇經營權爭議或重大訴訟時，團隊亦能於第一時間籌組專案小組，提供專業、精準且高品質的法律服務。每個環節皆由具該領域經驗的前司法官與資深律師親自把關，確保企業獲得最完善的法律支援。

鄭昱仁律師強調，企業在追求效率目標更需懂得司法追溯的嚴苛，因此，他與林玉蕙律師、陳思合律師的合作，就是要讓企業在追求商業利益的同時，擁有最堅實的法律防護罩，讓每一個決策都能禁得起最嚴格的檢驗。

從審判經驗到事前預防 ! 前高等法院法官鄭昱仁、前商業法院法官林玉蕙攜手　致力企業風險防護新模式

朱芯儀重現《犀利》小三金句　入圍就肯定？苗可麗：去係啦

