首波婚育宅10/27開放申請！租期最長12年　未來3年再釋出1萬戶

▲婚育宅10月27日開放申請。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（19日）提醒，「婚育宅」即將開放申請，包含台北市、新北市與高雄市，第一波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1,022戶，未來3年預計再釋出10,000戶，且未來中央興建的社會住宅，將保留至少兩成給新婚、及育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，而育兒家庭最高可租12年，比現有社會住宅的租期長一倍。

「DPP好政策再一彈，『婚育宅』即將開放申請！」民進黨今在臉書表示，民進黨執政以來，陸續推動0到6歲國家一起養 、增設公托準公托、育嬰假彈性化、生育與生殖補助擴大，也幫小家庭減稅，減輕青年朋友成家立業的負擔。現在政府再加碼推出婚育宅，給新婚、育兒家庭更多租屋上的支持。

民進黨指出，包含台北市、新北市與高雄市，第一波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1,022戶，未來3年預計再釋出10,000戶。未來中央興建的社會住宅，將保留至少兩成給新婚、及育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，而育兒家庭最高可租12年，比現有社會住宅的租期長一倍。

民進黨說，另外還搭配育兒安全設施補助（防墜、防撞、防燙）每年最高6,000元，減輕租屋壓力的同時，讓下一代主人翁能在安全的環境安心成長。相關政策資訊詳情請留意內政部的公告。

最後，民進黨強調，民進黨政府將持續打造更完善的青年婚育支援系統，讓每一位努力打拚、想成家生子的年輕朋友，都能擁有最堅實的後盾。