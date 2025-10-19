　
政治

首波婚育宅10/27開放申請！租期最長12年　未來3年再釋出1萬戶

▲▼婚育宅10月27日開放申請。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

▲婚育宅10月27日開放申請。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨今（19日）提醒，「婚育宅」即將開放申請，包含台北市、新北市與高雄市，第一波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1,022戶，未來3年預計再釋出10,000戶，且未來中央興建的社會住宅，將保留至少兩成給新婚、及育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，而育兒家庭最高可租12年，比現有社會住宅的租期長一倍。

「DPP好政策再一彈，『婚育宅』即將開放申請！」民進黨今在臉書表示，民進黨執政以來，陸續推動0到6歲國家一起養 、增設公托準公托、育嬰假彈性化、生育與生殖補助擴大，也幫小家庭減稅，減輕青年朋友成家立業的負擔。現在政府再加碼推出婚育宅，給新婚、育兒家庭更多租屋上的支持。

民進黨指出，包含台北市、新北市與高雄市，第一波761戶婚育宅10月27日開放申請，今年將推出1,022戶，未來3年預計再釋出10,000戶。未來中央興建的社會住宅，將保留至少兩成給新婚、及育有6歲以下幼兒的家庭優先入住，而育兒家庭最高可租12年，比現有社會住宅的租期長一倍。

民進黨說，另外還搭配育兒安全設施補助（防墜、防撞、防燙）每年最高6,000元，減輕租屋壓力的同時，讓下一代主人翁能在安全的環境安心成長。相關政策資訊詳情請留意內政部的公告。

最後，民進黨強調，民進黨政府將持續打造更完善的青年婚育支援系統，讓每一位努力打拚、想成家生子的年輕朋友，都能擁有最堅實的後盾。

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

行李箱內「多1張神祕紙條」！　地勤曝原因：一定要拍照
返家驚見「妻女淪血屍」20秒崩潰語音瘋傳　夫遭大馬警逮捕
「台灣金孫」助逼出最終決戰　新庄興奮狂喊：One more
快訊／6縣市大雨特報！　下到深夜
獨／遭爆娶陸妻！海巡少將曾掌情報系統　海巡署回應
快訊／美麗華摩天輪故障！　30人困半空
金針菇道歉了！　急刪片段
向太驚爆「富家女與演員老公鬧離婚」　竇驍何超蓮登熱搜第一

民進黨婚育宅

