幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選衝擊　最大收穫「國民黨承認中共介選」

政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／綠營審慎看待鄭麗文當選　最大收穫「國民黨承認中共介選」

▲▼ 國民黨黨主席候選人政見發表會-鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨黨主席當選人鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席選戰結果今（18日）出爐，鄭麗文以懸殊差距打敗其他候選人，也符合民進黨內原先評估。對此結果，綠營內部則是兩樣情，多數區域立委直言，「鄭麗文會讓各自陣營極端支持者更凝聚」，以2026大選來說，對傳統偏綠選區如高雄、台南選情會有幫助；但也有綠委認為，收穫僅有「國民黨承認中共介選問題確實存在」，這畢竟是黨內競爭，選完翻篇就沒事，就算中間、淺藍選民不認同鄭，這些票也未必倒回給民進黨，且觀察這次黨主席選戰，不難判斷未來AI、假訊息的選戰，只會越來越多，必須審慎以對。

鄭麗文當選，也形成國內兩大政黨：民進黨、國民黨主席都是民進黨出身的奇觀，數位南部立委認為，鄭麗文的當選，短期來看對2026地方選舉較為有利，尤其是對台南、高雄等傳統綠營選區，原本因初選、天災、長期執政等問題，讓延續綠營執政出現蠻大困難，但鄭麗文容易失言、比較極端的路線，反而會讓民進黨支持者更團結，應該說「鄭麗文會讓各自陣營極端支持者更凝聚」。

另名綠委直言，「鄭麗文現象」並非首次發生，之前的張亞中旋風，就代表深藍支持者需要管道發洩一股悶氣，最終還是被黨內理性派棄守，讓朱立倫保下黨主席一職。這次鄭麗文卻贏了，除了代表深藍陣營反撲，更要警惕，深藍甚至紅統陣營的選戰操作已經更為細膩、不著痕跡。

該立委直言，觀察這次選戰，鄭麗文當選後，不難預測AI、假訊息的選戰會越來越多、越來越難打，這次國民黨主席選戰，最大的收穫就是「國民黨承認中共介選問題確實存在」，更有多位藍營大老背書，過去幾次選戰「抗中路線」在民意的反映已經明顯疲軟且被厭倦，如今有國民黨的背書，確實成功緩過一口氣。

對立委而言，國會仍是主戰場。選戰期間，陸續有國民黨立委公開質疑鄭麗文的做法、背後資金。綠營人士判斷，讓鄭麗文當黨主席，跟讓傅崐萁當總召有異曲同工之妙，如果鄭麗文迫使國民黨在兩岸或其他議題上 採取更激進的立場，確實可能影響到中間選民的支持，綠營或許就能受益。

另名中南部綠委則認為，民進黨千萬不可因此開心，這畢竟是黨內競爭，選完翻篇就沒事，就算中間、淺藍選民不認同鄭麗文路線，這些票也未必倒回給民進黨，還是要做好自己的事，尤其要應對此次浮上檯面的「中共介選」問題，更細膩去處理，不該失此良機。

鄭麗文當選是否會讓國會衝突更極化？對於外界憂心，有藍委私下透露，黨團仍可以「黨團自主」為由切割黨中央，黨主席未必能完全掌控國會的提案等，鄭麗文當選影響未必大。有綠委同意此說法，認為黨團自主性高，「應該是傅崐萁路線要改變，否則誰來當黨主席，對立法院的路線、策略沒有多大區別」。

但部分綠委持不同看法，他們認為，光是國民黨在部分議題出現地方跟中央不同調情況，對民進黨都相對有利，且自主性高指的是區域立委，不分區立委提名權等都握在黨主席手中，說完全不受影響，未免過於樂觀，「鄭麗文當選是讓國內政黨競爭進入一個更未知領域，不可不慎」。

致電祝賀鄭麗文當選黨主席　郝龍斌盼黨內放下選舉紛擾共同前行

