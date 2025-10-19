豐原24層建築地標上樑　江啟臣：展現台中最棒的衛星城市

▲豐原建築地標舉行上樑典禮，江啟臣期許成為台中最棒的衛星城市。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市豐原區在縣市合併前是縣府所在地，原本的熱鬧非凡如今風華淡出，知名建商經多年整合，在豐原火車站旁規劃一棟24層樓的建築，昨（18）日舉行上樑典禮，有別於以往儀式，這次力邀國際藝術家帶來跨界視覺饗宴，立法院副院長江啟臣表示，豐原終於迎來最具代表性的旗艦地標，期許成為最棒的衛星城市。

建商為這場上樑典禮特別邀請國際藝術家 Tobias Tovera 帶來世界級的能量創作《煉金術之夜》，以顏料流動與大地能量交織，象徵建築、時間與人文的融合，讓藝術之光綻放於豐原，與豐原百年的人文風土相互輝映。

出身豐原的江啟臣致詞表示，這棟高達24層樓的建築不僅是豐原的摩天大樓，也是走出火車站最具代表性的旗艦地標，代表了地方的光榮與驕傲。

他強調，台中已是台灣第二大城，豐原應定位為大台中的「北都心」和「最棒的衛星城市」，目標是擁有最高的生活品質。為此，他特別關注豐原的交通建設，包含捷運紅線必須延伸到豐原火車站，以完成豐原「多鐵共構」樞紐的願景。

這座建築摩天大樓位在豐原車站核心地段，歷經多年整合，凝聚地方的信任與期待，業者將以誠懇踏實的工法與細膩態度，打造經得起時間考驗的作品。

▲▼建商邀請國際藝術家帶來世界級創作，與民眾同歡跨界視覺饗宴。