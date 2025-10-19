　
行李箱內「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因：一定要拍照

▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲行李箱內的神祕紙條不要丟！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出國回台後，是否留意過行李箱內的神祕紙條？近日粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」就提到，那張神祕紙條常被當作廢紙，但其實那是美國運輸安全局（TSA）或他國當地海關單位留下的「檢查通知」，且若後續發現行李內有東西遺失、損壞，這張紙也可以協助追溯，因此若看到這張紙條，請不要把它當成廢紙丟棄。

粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」日前發文表示，從美國、歐美或其他國家回台後，是否看過行李箱內的神祕紙條？上方寫滿文字，很多人因為看不懂，又覺得像是廢紙，所以就會順手把它丟了，「但其實，這張紙可是非常重要的證明文件！」

粉專「克米&莉雅 x Fun飛之旅」指出，那張紙條通常是美國運輸安全局（TSA）或他國當地海關單位留下的「檢查通知」，當海關人員在行李掃描時發現可疑物品，他們可以依法在未通知旅客的情況下，打開行李人工檢查，「檢查完畢後，就會在你的行李裡放入這張紙條，正式告知：『您的行李已經被檢查過』」。

但是該張紙條為何不能隨意丟棄？粉專解釋，那是因為這張紙相當於官方紀錄，後續若發現行李內有物品遺失、損壞、懷疑遭竊，這張紙可以協助追溯是哪個單位檢查、何時被打開、應該聯繫哪個部門，相對的，若紙張已經被丟棄，要追查、申訴或求償時，則會缺乏關鍵證據。

至於物品遺失、損壞，航空公司是否要賠償？粉絲表示，答案是不用，很多人發現物品遺失後，就會聯繫航空公司，「但我們都會調取行李整個運送過程監視器畫面，在這運送過程中並沒有異常操作（人員打開）。多數這種情況很有可能就是海關檢查後發生的問題」，所以若在行李中發現紙條，又發現物品短少，應該先聯繫紙上標示的海關或TSA單位，再依情況處理。

粉專最後也提醒：

1.打開託運行李時，請先留意有沒有收到檢查通知單。
2.一定要拍照留存紙條內容，以防後續需要查證時遺失或丟棄。
3.如行李內容物有遺失問題，請務必依照紙上資訊聯繫該國單位。

文章經「克米&莉雅 x Fun飛之旅」授權引用

10/18 全台詐欺最新數據

468 1 3860 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

