鄭麗文被抹紅？　牛煦庭：「可懷疑、反制」但應給時間觀察表現

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席選舉昨落幕，但黨內外對當選人鄭麗文被控有「紅色勢力」協助仍有疑慮。藍委牛煦庭今（19日）表示，有關鄭麗文的惡意推定該停止，對於鄭，可以懷疑；對於新路線，可以辯證；必要時，甚至可以反制，但理應給予新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑主觀臆測就倉促定論。另牛煦庭也說，這場選舉是「由下而上」的勝利，兼容各方意見才能發揮最強戰力，也因此鄭麗文能否順利打造「集體領導」，將是重要指標。

「有些事，該隨著選舉的結束而停止。」牛煦庭19日在臉書表示，激情已過，鄭麗文的首要任務就是整合，此時，任何奚落、嘲諷、乃至於謾罵其他黨內同志的聲音，該立刻停止，贏得選舉還在耍嘴皮子，對於團結整合、一致對外，沒有任何幫助，而單憑「狂粉」，不足以贏得大選，本黨栽過跟頭，不應重蹈覆轍。

牛煦庭說，另一方面，各種有關鄭麗文的惡意推定，也該停止，一個政治人物的評價，最終應該建立在其「行為」而不是「言詞」，畢竟選舉期間的言詞激情四射，但當權後多所顧慮實屬政治常態。「對於鄭主席，可以懷疑；對於新路線，可以辯證；必要時，甚至可以反制；但是，我們理應給予新的黨中央一些時間，觀察實際表現，而非憑主觀臆測就倉促定論」。

牛煦庭指出，當然情緒要有出口，但是如果黨主席選舉期間的各種「選舉語言」在選後喧賓奪主、成為政治焦點，最高興的鐵定是民進黨。

「有些事，則不能是選舉來了才做打算。」牛煦庭表示，「建制派」的集體焦慮，終究因為準備不足，而無法扭轉選戰的氛圍。這場選舉，大小黨公職站隊表態「由上而下」的影響，顯不如基層黨員「由下而上」的自主行動。雖說本黨的黨員結構與社會脫節，但，若全黨上下，能藉此徹底認知「由下而上」才是時下選舉硬道理、並且提早準備，那麼對於2026、2028，也不用過度焦慮—受眾不同、選戰方法不同而已。

牛煦庭強調，既然這場選舉是「由下而上」的勝利，那麼，就不會、也不該變成「由上而下」的領導。政治上或有各種手段，但違逆基層民意者必將受到反噬；而兼容各方意見才能發揮最強戰力，也因此，鄭麗文能否順利打造「集體領導」，將是重要指標。

牛煦庭表示，「誰願參與、怎麼參與？積極以對，擔負多少風險？消極以對，便宜了哪些人？值得大家好好思考。政治變化多端，『三步之外一片漆黑』，但裹足不前、就不會有路！終究會勇敢前行。」