幕後／中共介選帳號來自解放軍　定調4字藍營新主席要：合軌同拍

▲在國民黨主席選舉前，趙少康指稱中共介選，並公佈大陸及境外網攻具體數字記者會。（資料照／記者鄭遠龍攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席選舉落幕，值得注意的是，選前資深媒體人趙少康多次指稱，國民黨主席選舉遭中共境外勢力介入；而國安局長蔡明彥日前受訪時證實，有做查察動作，一半帳號在境外，但支持哪位候選人不便說明。對此，一位黨政人士19日受訪時說，初步了解，攻擊郝龍斌的海量假帳號、AI假影片，多來自中宣部、統戰部，甚至解放軍系統旗下，且預算規模是億元等級；該人士也指出，北京方面，選前有作成支持特定候選人的結論，並定調4個字，必須「合軌同拍」。

在這次國民黨主席選舉前，資深媒體人趙少康多次舉行記者會，呼籲國安單位調查國民黨主席選舉，是否遭到中共境外勢力介入。對此，國安局長蔡明彥日前赴立法院受訪時，回應上僅點到為止；他說，確實有做查察的動作，TikTok約1000多部影片、YouTube帳號23個，有一半帳號定位在境外，「至於影片支持哪位候選人，不適合公開說明，以免影響相關選舉的進行」。

如今主席選舉落幕，但回過頭來檢視趙少康所指涉的議題，到底北京是如何介入國民黨主席這場選戰？一位黨政人士19日向記者表示，首先，在國民黨主席選舉完成登記後，北京方面召開會議，作成支持特定候選人的結論，並定調4個字，必須與北京「合軌同拍」。

黨政人士表示，北京的對台工作，設下目標「拉下賴清德」是重中之重，如果沒有辦法讓賴清德下馬，那也要讓民進黨的執政寸步難行。他提到，特定候選人必須具備更高的「政治彈性」，反對武裝台灣、反對美國干預、支持台灣與中國統一，該人選必須跟中國大陸在同一聲部。

該人士分析，本次中共對台灣政黨介選，可分三大面向：「組織面」、「輿論面」與「資源面」。首先，在「組織面」部分，頻繁走訪兩岸的國民黨前高層人士，全力投入地方系統的經營管理，包括遊說前院長級大老；而軍系部分，則是由黃復興系統的季麟連將軍主責。

在涉台的各級系統、台企聯部分，該人士透露，是以「認養」且緊迫盯人的方式，就關係管道向黨代表多次會面、溝通，指控郝龍斌當選的話，不利於國共關係。根據掌握，在趙少康公開指控中共介選後，遊說方式多為指控郝龍斌的作法「無異於民進黨」。

在「輿論面」，該人士表示，除了台灣鮮明的特定媒體協力外，經初步了解，趙少康所揭露，攻擊郝龍斌的海量假帳號、AI假影片，許多帳號跟頻道，是來自中宣部、統戰部、解放軍系統旗下經營；而民間網路廣告業者也評估，類似操作在商業市場上，預算規模至少是億元等級。至於「資源面」，該人士說，親北京的台商系統也多有動員的跡象。