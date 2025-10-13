　
大陸 大陸焦點 特派現場

福建南碇島變「垃圾島」　商家非法拉船載客看玄武岩柱「垃圾隨手丟」

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

位於福建漳州的無人島「南碇島」，因壯觀的玄武岩柱地貌被列為大陸國家級地質保護區，原禁止任何旅遊活動，卻在近期成了熱門「打卡地」。根據《央視新聞》調查顯示，部分商家私下包船載客登島觀光，甚至形成「一條龍」灰色產業鏈，島上垃圾堆積如山、環境遭嚴重破壞，引發輿論譁然。

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

▲南碇島禁止民眾隨意登島。（圖／翻攝央視）

《央視新聞》報導，南碇島屬漳州濱海火山國家地質公園核心區，依《海島保護法》規定，未經批准不得開展旅遊。但記者在社群平台搜尋發現，大量「上島攻略」、「包船指南」公然兜售登島資訊。

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

▲南碇島擁有140萬跟玄武岩石柱群。（圖／翻攝央視）

實地探訪發現，雖然官方售票窗口明確標示「禁止登島」，但觀光車司機卻私下推薦包船服務，還提供聯絡方式。距離南碇島最近的整美村碼頭成為登島集散地，多家民宿幫忙牽線，漁船被簡易改裝成載客船，單趟可搭十多人。假期高峰期甚至需提前預約，一天三個航班，「非法出海」成為公開秘密。

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

▲整美村碼頭。（圖／翻攝央視）

登島過程更是充滿危險。漁船直接衝撞礁石靠岸，遊客從甲板跳上島嶼。島上無正式步道，僅靠踩踏形成的狹窄小徑，兩側是陡峭懸崖，不少人邊爬邊拍照，稍有不慎便可能墜落。

更令人震驚的是，島上遍地生活垃圾，岩縫間堆滿塑膠瓶、紙巾與食品包裝袋，部分垃圾腐爛發臭，甚至形成一處「垃圾天坑」。甚至有人挖石帶走作紀念，還有遊客露營生火，遺留燒痕與膠狀殘留物。

▲福建南碇島為大陸國家地質保護區。（圖／翻攝央視）

▲島上充滿遊客隨意棄置的垃圾。（圖／翻攝央視）

中國地質大學（北京）教授張緒教指出，南碇島擁有約140萬根玄武岩石柱，是研究板塊運動的重要樣本，任何攀爬或燃燒行為都會對柱狀節理造成不可逆破壞，「燃燒會導致岩石熱脹冷縮，長期累積將改變結構，最終導致整體崩解。」

專家提醒，未經批准登上無居民海島屬違法行為，一旦發生意外，遊客、運輸者及宣傳者都須承擔責任。當前南碇島正面臨「非法旅遊—環境破壞—執法缺位」的惡性循環，如何恢復自然生態、禁止灰色登島業，已成為地方政府待面對的課題。

10/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

