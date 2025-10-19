他裝盲50年詐領3557萬補助　影帝級騙術被戳破

▲義大利一名老翁假裝全盲超過50年，詐領殘障津貼逾3500萬新台幣。（示意圖／鏡週刊提供，下同）

義大利維琴察省一名七旬老翁，竟喬裝「全盲」近半世紀，目的在於騙取政府的殘障津貼。這位老人在超過50年的期間內，成功訛詐了逾一百萬歐元（約3557萬新台幣）政府補助，近期遭到揭發後，引發軒然大波。

綜合外媒報導，該名未具名的老翁於53年前因一場工傷事故被診斷為「徹底失明」，從此開始領取政府補助，維琴察省財政警察（Finance Police）在例行審核中察覺異樣，遂決定對其實施長時間的暗中觀察與錄影蒐證，以釐清真相。

經過2個多月嚴密跟蹤，警方收集了大量足以佐證老翁視力正常的證據。調查發現，他不僅能熟練操作危險工具在花園裡從事園藝勞作，還能在市場上仔細挑選農產品；此外，他能獨立輕鬆穿梭於市區，購物、檢查商品與用現金支付，全程毫無障礙，不需任何輔助或旁人幫忙。

這起詐領案被揭發後，老翁立即面臨「詐欺國家罪」的指控，相關福利與補助也遭即刻停發。受限於法律追溯時效，當局經稅務稽核後，只能追討老翁過去5年的非法所得，儘管如此，他仍須繳回至少20萬歐元（約新台幣7百萬元）的不當得利，並額外補繳相應稅款。



