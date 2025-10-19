85萬訂閱「性學YTR」清空頻道！　只留1片曝原因：珍重再見

記者葉國吏／綜合報導

累積近85萬訂閱的知名性學Youtuber「超直白」(Super Straightforward)近日突然宣布關閉頻道，並清空了所有過往影片，只留下與粉絲告別的影片《YT珍重，再見。》。影片中，她感性地分享了自己做出這個決定的心路歷程，並透露未來將以全新主題重新出發。

▲超直白Chaozhibai清空85萬訂閱頻道。（圖／翻攝YouTube／超直白Chaozhibai，下同）

超直白在影片中坦言，雖然她曾就讀性學研究所並修完所有相關課程，但因未完成論文，最終未能取得學位。她也意外透露，自己對性學其實存在一定程度的抗拒。她回憶起當初是因熱愛繪畫而踏入創作世界的，並認為自己的真正興趣和天賦應該專注在創作，而非性學。加上頻道的性學內容經常遭遇黃標問題，收益不佳，使她在經營頻道的路上產生了不少壓力。

她同時提到，為了迎合觀眾的偏好，她曾不得不製作一些「迎合眼球」的影片，甚至穿著更為吸引注意的服裝，講述觀眾喜愛的話題。然而，這樣的做法讓她漸漸感到不快樂，甚至對更新內容產生厭倦。雖然訂閱數持續增長，但她直言自己再也不想強迫自己在不喜歡的主題上繼續努力。

在影片的最後，超直白誠懇地告訴粉絲，自己已經30歲了，未來將嘗試以兩性關係、身心靈、自我探索等自己真正喜歡的主題來重新開啟頻道。她感謝一路陪伴的觀眾，並鼓勵大家找到屬於自己的方向，勇敢追求自我。她用一句「這不是結束，而是新的開始」作結，為這段長達五年的旅程劃上句點。