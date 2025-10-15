　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

▲中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　

▲中原大學林康平（圖右）榮任IFMBE理事長。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學15日表示，該校電機工程學系終身特聘教授林康平，於10月正式接任「國際生物醫學工程聯盟」（IFMBE）理事長，成為臺灣首位擔任此職務的學者。林康平長期致力於推動跨國學術合作及醫療器材開發，是全球領先的醫學工程領域專家之一。

IFMBE是聯合國所屬之非政府組織（NGO），同時也是「國際醫學物理與工程科學聯盟」（IUPESM）及「國際科學聯合會」（ISC）之成員組織，致力於推動全球醫學與生物工程領域的研究發展與應用。2025世界醫學物理與生物醫學工程大會（WC2025）日前於澳洲阿得雷德舉行，林康平亦在大會期間完成就任交接。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　

▲國際生物醫學工程聯盟理事長林康平（左1）帶領新任行政首長(Officers)。（圖／中原大學提供）

中原大學引以為傲的是，林康平的大學及碩士學位皆在中原大學完成，而後取得美國加州大學洛杉磯分校生物醫學物理博士，返回母校任教。曾獲頒美國臨床工程學會「Antonio Hernandez國際臨床工程獎」、羅馬尼亞克盧日納波卡科技大學榮譽博士，且擔任國際期刊《Journal of Medical and Biological Engineering》總編輯及《Health and Technology》總編輯，深具國際影響力。

▲中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　

▲中原大學林康平團隊獲IUPESM_2025科學挑戰賽肯定。（圖／中原大學提供）

中原大學推動「AI於中醫之應用」，也成為本屆世界醫學物理與生物醫學工程大會（WC2025）的焦點。林康平團隊與NVIDIA合作之研究專案「建構輔助臨床中醫科學診療之大型語言模型（LLM）」，於會中舉辦專場發表會（Special Symposium），向全球學界分享研究成果，成為中醫AI應用領域之國際亮點。

中原大學醫療器材科技轉譯中心團隊亦隨同出席WC2025，展現長期深耕智慧醫療與國際合作的成果。其中，有兩位榮獲獎學金獲頒證書，包括：呂紹弘博士獲得IFMBE Early Career Researcher Travel Fellowship、吳詩儀同學得到IFMBE Students Travel Fellowship。IFMBE目前涵蓋76個會員國、逾15萬名會員，能在激烈競爭中通過嚴謹審查榮獲獎助學金與表揚，殊為不易。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

Toyz台中火鍋店「鍋癮子」突宣布歇業！官方親曝原因：期待再相聚

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

114全國運雲林績優藝術團隊聯合展演　展現雲林推動藝術教育深耕的成果

Toyz台中火鍋店「鍋癮子」突宣布歇業！官方親曝原因：期待再相聚

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

【超暖風扇哥】高舉電風扇幫周圍觀眾狂送涼風XD

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

長榮空姐告別式隔天被要「請假證明」　她傻眼怒轟

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

迎接BLACKPINK　陳其邁社群帳號「頭髮變粉紅色」

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

看Netflix「推薦片單」怎麼選的？內行解答

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

更多熱門

相關新聞

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

中原大學志工隊　中秋前進光復清災

中原大學7日表示，該校於中秋連假，發起「馬太鞍重建家園志工服務」，並與馬太鞍長老教會合作掌握第一線需求，於10月4日至6日，號召三梯次、合計約120人次走入花蓮縣光復鄉大馬村，協助居民進行社區環境整頓、清理水溝與淤泥，以行動實踐中原大學全人關懷與服務精神。

中原大學連續6年　註冊率百分百

中原大學連續6年　註冊率百分百

中原攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推人才培育

中原攜手越南FPT大學與藍濤亞洲　共推人才培育

8歲童夏令營遭油鍋燙傷！中原大學致歉：難辭其咎

8歲童夏令營遭油鍋燙傷！中原大學致歉：難辭其咎

中原大學推動暑期實踐　鼓勵學生拓展國際視野

中原大學推動暑期實踐　鼓勵學生拓展國際視野

關鍵字：

中原大學林康平教授IFMBE理事長生醫工程

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面