中原大學林康平教授出任IFMBE理事長　引領全球生醫工程新局

▲中原大學林康平（圖右）榮任IFMBE理事長。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學15日表示，該校電機工程學系終身特聘教授林康平，於10月正式接任「國際生物醫學工程聯盟」（IFMBE）理事長，成為臺灣首位擔任此職務的學者。林康平長期致力於推動跨國學術合作及醫療器材開發，是全球領先的醫學工程領域專家之一。

IFMBE是聯合國所屬之非政府組織（NGO），同時也是「國際醫學物理與工程科學聯盟」（IUPESM）及「國際科學聯合會」（ISC）之成員組織，致力於推動全球醫學與生物工程領域的研究發展與應用。2025世界醫學物理與生物醫學工程大會（WC2025）日前於澳洲阿得雷德舉行，林康平亦在大會期間完成就任交接。

▲國際生物醫學工程聯盟理事長林康平（左1）帶領新任行政首長(Officers)。（圖／中原大學提供）

中原大學引以為傲的是，林康平的大學及碩士學位皆在中原大學完成，而後取得美國加州大學洛杉磯分校生物醫學物理博士，返回母校任教。曾獲頒美國臨床工程學會「Antonio Hernandez國際臨床工程獎」、羅馬尼亞克盧日納波卡科技大學榮譽博士，且擔任國際期刊《Journal of Medical and Biological Engineering》總編輯及《Health and Technology》總編輯，深具國際影響力。

▲中原大學林康平團隊獲IUPESM_2025科學挑戰賽肯定。（圖／中原大學提供）

中原大學推動「AI於中醫之應用」，也成為本屆世界醫學物理與生物醫學工程大會（WC2025）的焦點。林康平團隊與NVIDIA合作之研究專案「建構輔助臨床中醫科學診療之大型語言模型（LLM）」，於會中舉辦專場發表會（Special Symposium），向全球學界分享研究成果，成為中醫AI應用領域之國際亮點。

中原大學醫療器材科技轉譯中心團隊亦隨同出席WC2025，展現長期深耕智慧醫療與國際合作的成果。其中，有兩位榮獲獎學金獲頒證書，包括：呂紹弘博士獲得IFMBE Early Career Researcher Travel Fellowship、吳詩儀同學得到IFMBE Students Travel Fellowship。IFMBE目前涵蓋76個會員國、逾15萬名會員，能在激烈競爭中通過嚴謹審查榮獲獎助學金與表揚，殊為不易。