沒有跟公婆同住！她在家帶孩「卻狂遇1狀況」：有時候1天2次

▲公婆常到家裡玩孫。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了避免生活上的摩擦，很多人都不會與公婆同住，不過近日就有一名女網友發文表示，即便她沒有和公婆住在一起，但他們時不時就會到家裡來，讓她覺得實在很煩。貼文曝光後，不少網友都建議，最快的方法就是請老公去說。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和老公、孩子目前住在外面，沒有和公婆同住。不過，老公因為工作的關係，並不會每天回家，至於公婆則會找理由到家裡做家事，「實際是來家裡玩孫，有時候一天來兩次」。

原PO說，她先前就已經推辭過，表明她不需要幫忙，但公婆卻還是每天都到家裡來，「就是不想每天看到他們才沒同住，真的快煩死！」

貼文曝光後，不少網友都表示，「請先生直接跟公婆說！這樣已經造成你的困擾了」、「先叫你老公去處理他爸媽，溝通無效乾脆都不要開門」、「壓力好大喔，請老公溝通吧！然後硬起來不要開門」。另也有網友回應，「反過來，你先主動把孩子帶回去給他們帶，你可以放鬆一下，做自己的事情，連續一個月，到時候他們看到你帶孩子回去，他們會主動閃你」、「你趁公婆玩孫的時候，就外出辦事情，這樣不是很好嗎」、「公婆來時就是自己放風的好時機」。