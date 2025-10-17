醫法界齊聚台南！　南檢攜手醫師公會、衛生局辦台南醫法論壇

▲「2025台南醫法論壇」齊聚醫界與法界專業人士，共探醫療與法治議題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署攜手台南市醫師公會與台南市衛生局，於17日下午在遠東香格里拉大飯店國際會議廳舉辦「2025台南醫法論壇」。

本次論壇由台灣高等檢察署台南檢察分署黃玉垣檢察長、台南地檢署鍾和憲檢察長、台南市醫師公會賴俊良理事長、衛生局李翠鳳局長與台南律師公會曾怡靜理事長共同主持，邀集醫界、法界菁英百餘人出席，現場座無虛席。

台南市醫師公會理事長賴俊良表示，自2018年起舉辦的醫法論壇，已成為台南醫界與法界交流的重要平台。今年議題包含安南醫院在細胞醫療上的創新成果，以及地檢署與衛生局合作推動的醫療調解制度成效，內容精彩可期。

黃玉垣檢察長指出，台南地區醫療水準全台名列前茅，論壇聚焦「科技與病人自主權」議題，安南醫院副院長莊皓宇以「細胞醫療」為題，提醒在醫療科技飛速進展之際，更應兼顧人性尊嚴與法治保障。

鍾和憲檢察長致詞時表示，地檢署將持續依循《醫療法》、《醫療糾紛預防及處理法》等規定，妥善處理醫療糾紛案件，並從嚴訴追醫療暴力事件，展現司法守護醫病關係的決心。

李翠鳳局長也指出，台南市醫療糾紛調解成功率全國名列前茅，衛生局將持續扮演醫病溝通橋樑，協助雙方以理性、同理心解決爭議。律師公會理事長曾怡靜則強調，律師在醫療爭議中的角色關鍵，醫法論壇不僅讓律師獲取新知，也有助於實務應用。

▲台南律師公會曾怡靜理事長。

本次論壇由莊皓宇副院長主講「淺談台灣細胞醫療─從安南醫院經驗談起」，並由曾怡靜理事長與談；接續由地檢署孫昱琦檢察官發表「醫療爭議案件施行強制調解制度評估與策進芻議」，由衛生局醫事科李盈霖科長與談。最後進行「提問與綜合座談」，聚焦醫療與法律交錯的現況，討論熱烈。

南檢指出，「台南醫法論壇」已成為地方醫界與法界的年度盛事，透過跨領域對話與經驗交流，持續深化醫療專業與法治精神的融合，共同打造更安全、公正的醫療環境。