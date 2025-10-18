家樂福引進超過14種青森蘋果！首度推出吉祥物「蘋果醬」亮相

▲家樂福迎接「青森蘋果季」，首度推出生鮮吉祥物「蘋果醬」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

青森蘋果季來了！家樂福今（18）日宣布將引進超過14種品種的青森蘋果，除了常見的土岐、王林，還有名月、金星、未希來福等，即日起一直到農曆新年，陸續隨不同季節登場。此外首度推出生鮮吉祥物「蘋果醬」公開亮相，買蘋果或參加活動，再送限定周邊。

▲家樂福迎接青森蘋果產季，將陸續引進多款品種。（圖／業者提供）

全球蘋果品種多達約1萬5千多種，而日本就佔了其中約2000種，堪稱世界重要的蘋果育種與產銷大國，其中青森縣更是主力產區，占出口比例高達9成，青森蘋果也享有「世界第一蘋果」美譽。

日本青森縣知事宮下宗一郎率相關團隊訪台，今日在家樂福分享首批蘋果，此外日本青森縣偶像女團「蘋果少女（りんご娘）」、ジョナゴールド（JonaGold）也到現場演唱，還有家樂福首次推出生鮮吉祥物「蘋果醬」公開亮相。

▲▼日本青森縣知事宮下宗一郎、偶像女團「蘋果少女（りんご娘）」、ジョナゴールド（JonaGold）等，來台宣傳青森蘋果。（圖／業者提供）

家樂福表示，為了讓民眾盡情享受「青森蘋果」世界級美味，即日起一直到農曆新年前，預計進口達600噸以上，進口品種包括「黃王」、「土岐」、「早生富士」、「世界一」、「喬納金」、「陸奧」、「富士」、「金星」、「王林」、「信濃金」、「名月」、「星金貨」、「紅顏姬」、「未希來福」等，隨著不同季節陸續登場。

青森蘋果以香氣濃郁、酸甜平衡、多汁爽脆著稱，甜度平均達14度以上。各品種風味從脆口到綿密、酸爽到蜜甜，層次豐富。青森果農以細膩栽培、嚴格品管聞名，果實成熟後無需上蠟，直接清洗就能連皮一起吃，深受消費者喜愛。

▲日本青森蘋果無上蠟，直接清洗就能連皮食用。（圖／記者林育綾攝）



今年首批上架的「土岐蘋果 #46」，融合了「富士蘋果」的鮮脆口感與「王林」的香甜風味，果肉緊實飽滿，果香四溢，是超人氣的入秋代表。

同時登場的新品種「豐葉蘋果」，採用青森縣獨創的「不摘葉工法」，在果實生長過程中，保留蘋果葉進行光合作用，讓產生的葡萄糖醇等養分能最大化輸送至果實中，讓甜度提升、果汁更豐盈，形成自然「蜜蘋果」般的風味。

由於葉片遮蔽部分陽光，使果皮色澤略不均勻，正是其甜度高、風味濃的象徵。此批有「豐葉紅顏姬」、「豐葉早生富士」、「豐葉陽光津輕」等品種，滿足不同消費者的味蕾喜好。

▲限量推出的「廣田神社祈福包」、「聯名禮盒」，每組皆附贈「限定蘋果造型吊飾」及「幸運籤詩」。（圖／業者提供）



為慶祝「日本青森蘋果150周年」，家樂福更攜手青森縣知名的「廣田神社」推出聯名系列，限量推出「廣田神社祈福包」、「聯名禮盒」，每組皆附贈「限定蘋果造型吊飾」及「幸運籤詩」，寓意吉祥，兼具祝福與收藏價值。

此外有兩大「限定周邊」加碼回饋，即日起至10月30日，在家樂福量販店或超市消費或參加假日活動，即可獲得「青森金魚燈籠紙模型DIY」1份（量販600份、超市360份，隨機贈送）。另自10月31日至11月11日，會員單筆購買生鮮蔬果每滿100元集1點，集滿5點可兌換「青森蘋果麻布袋」1個（價值139元），全台限量7000個，兌換期限至11月30日。

▲家樂福推出「青森蘋果」禮盒。（圖／業者提供）

家樂福為讓台灣民眾感受日本青森文化魅力，特別引進日本東北三大祭典之一「青森睡魔祭」，這項源自18世紀的慶典以歷史與神話人物為主題，由超過300位職人打造巨型燈籠，展現震撼人心的光影藝術。睡魔祭起源於中國七夕放燈習俗，象徵驅散睡意與厄運，遊行時民眾隨著「跳人」節奏高喊「ラッセラー！」讓氣氛嗨到高點。

此次家樂福特別展出兩大代表燈籠「青森立體燈籠」與「弘前扇型燈籠」，分別展現剛強氣勢與細膩美感。展期自即日起至11月11日，「青森睡魔燈籠」於安平店展出，「弘前睡魔燈籠」則於新店店、鼎山店登場，作品由雲林縣政府及台南開基玉皇宮協助出借。

★全聯萬聖節活動

迎接萬聖節，全聯、大全聯推出多項應景活動與優惠，即日起至10月31日，凡購買糖果、巧克力、常溫果凍、咖哩相關商品，單筆每滿199元即可獲得限量「萬聖節紙帽」一頂，有「福利熊、芭樂狗、大全熊」3款。此外在10月25日至10月31日，只要到店內喊出「不給糖就搗蛋」通關密語，即可免費領取萬聖節限定糖果一份，每人限領一次，送完為止。

▲全聯、大全聯推出萬聖節活動，消費滿額還送「萬聖節紙帽」。（圖／業者提供）

今年「天母萬聖節嘉年華」將於10月25日周六在天母運動公園盛大舉行，全聯人氣吉祥物「福利熊」、「水果探險隊」、大全聯的「大全熊」也將以萬聖節造型現身同樂。當天下午1點在大葉高島屋戶外廣場，還有糖果、南瓜桶發送，下午3點則在天母運動公園舞台區帶來舞蹈表演，現場還有福利熊見面會，讓大小朋友能近距離互動合照。

▲「天母萬聖節嘉年華」將於10月25日周六在天母運動公園盛大舉行。（圖／資料照，業者提供）

「萬聖節限定零食」也同步上架，全聯、大全聯推出多款應景商品，包括「77乳加 經典乳加×濃乳加派對分享包」、「Yupi呦皮造型軟糖－骷髏頭／吸血獠牙」、「旺仔小饅頭餅乾南瓜口味」限定南瓜造型包裝。另有全聯限定「浪味仙洋芋捲（黑松露／紫蘇野梅／魅藍輕鹽）」3款新口味，都是萬聖節限定。