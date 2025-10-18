黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌近來被《鏡週刊》指養狗仔跟監，風波擴大到中央廣播電台遭駭客入侵一案，甚至還被扯出揭弊要收費等。對此，黃國昌今（18日）受訪拿出截圖一張張說明，並點名市刑大偵九隊疑似洩密，「現在不僅是黨檢媒、鏡檢合作，連警察都進來」；黃說，無論吳姓工程師是否會對《鏡週刊》提告，他辦公室都會提告，還包括這段時間拿著沒有事實根據一起潑糞的人，都會一併處理。

黃國昌說，這已經不是科幻小說、也不是烏龍爆料，這是惡意造假。為什麼？《鏡週刊》說「央廣被駭內幕，駭客替我揭弊還要付100萬，匯款後已讀不回，讓他徹底心寒」，沒有人敢掛名，只有社會組，不要講這內文寫得多荒謬，因為他在立法院問政，過去在協會幫人家揭弊，從來沒有收受任何好處或是報酬，感謝的揭弊者要送水果來，通常也都還是婉拒。

黃國昌指出，結果今天《鏡週刊》可以用這種惡意捏造的方式，對他身上潑糞就算了，結果連他辦公室同仁都污衊，把辦公室同仁全名寫出來，說要他匯款百萬，匯款後已讀不回，「《鏡週刊》，把匯款單拿出來、把匯款單拿出來，可以這樣惡意捏造嗎？」

黃國昌說，過去這段時間，《鏡週刊》的抹黑報導已經讓很多人看不下去，被指涉說「要求要付百萬匯款後已讀不回」的這個吳姓工程師，從前天晚上，其實他最近Line來一堆，但自己太忙了沒有時間讀，前天晚上打開看到說，這是《鏡週刊》的報導，結果三立民視跟著做，一條龍的操作，「結果他跟我說真的是要吐血，願意具名聲明，實在看不下去這樣捏造」。

黃國昌表示，《鏡週刊》說這個人被他辦公室的人要求要匯款，「他跳出來說看不下去這樣捏造，他是用『捏造』，《鏡週刊》不是說他很心寒？這就是那個工程師發來的」。

接著黃國昌說，這位吳姓工程師前面跟他說鏡週刊的人傳訊息給他，叫他幫忙看看，如果這樣被人家洗臉了，可不可以怎麼樣再潑回去，「《鏡週刊》不實報導被人家洗臉，結果竟然還問人家說要怎麼再噴回去，我就問他這人是誰，他說是《鏡週刊》的記者，把他的名片放在電腦前拍照給我，還說『這也是爆我狗仔窩的記者，只要給他一點素材就可以編造故事，我親身體會過』」。

黃國昌重申，《鏡週刊》昨天已經讓他忍無可忍，用編故事的方式配合民進黨對他潑糞，他已經不要浪費公共討論的空間，根本懶得回應，「我作為一個立委我該做事的時間，每天都被鏡週刊、三民自，用一些沒有事實根據的虛偽報導，每天回這些莫名其妙的問題，然後如果不願意回答就開始一連串說我神隱、閃避，台灣新聞怎麼可以墮落成這樣？」

黃國昌還說，更觸目驚心的是，《鏡週刊》怎麼拿到對話截圖？結果是手機被市刑大偵九隊扣押，「現在不僅是黨檢媒、鏡檢合作，連警察都進來，這件事情要說清楚講明白，一天到晚說洩密，這才是真正的洩密」。

黃國昌表示，吳姓工程師的律師跟他聯絡，願意具名發聲明，看不下去這樣捏造，「至於他個人跟律師會不會跟鏡提告，我尊重他們的決定。但是我的同仁、辦公室，一定會對鏡提告，以及在過去這段時間中，拿著鏡的東西，沒有求證、沒有事實根據就在那邊跟著一起潑糞的人，我們會一併處理」。

黃國昌說，他與吳姓工程師最後的聯絡是到昨天晚上，並且跟他的律師通了電話，對方也傳訊息過來。至於鏡傳媒集團，黃說，已經說很清楚，不會再隨著鏡惡意捏造的故事起舞，「做為一個被潑糞的人，我已經說明非常清楚，不會再隨著鏡傳媒集團的潑糞報導起舞」。