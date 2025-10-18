鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）



記者陳家祥／台北報導

《鏡週刊》近期爆料民眾黨立委黃國昌透過凱思國際養狗仔集團，黃要求拿出證據證明，《鏡週刊》則稱下週二揭曉。對此，黃國昌今（17日）受訪時，先「哼」了一聲表示，「鏡傳媒不是說是我的姻親嗎？不是下禮拜二要拿出證據嗎？我等著，我等著他們拿出證據」。

黃國昌說，他已經說過，這種指控到現在拿不出任何證據、隨意潑糞，說是他的姻親，「我坐著等他們拿出證據來，不存在的東西是不可能被捏造的，說我有港資、中資，請問在哪裡？可以完全不用提出證據就這樣潑糞喔？」

黃國昌指出，潑完糞後發現潑錯了，想要透過自己的提問或透過釣魚的方式，再來想說好像搞錯了，是不是想透過黃國昌的回答脫免自己的責任，「我說過，我是唸法律的人，我不會隨著這種節奏起舞」。

黃國昌表示，他每天晚上看到那些政論名嘴，隨著沒有事實的東西在起舞，看了只覺得非常可悲可笑，覺得這些人非常可惡，「我就繼續看，靜靜等著看，看他們要秀下限到什麼程度」。