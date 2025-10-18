鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌：我等著他們拿出證據

　
政治

鏡週刊稱下週曝光凱思姻親證明　黃國昌冷笑：我等著他們拿出證據

▲▼民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲民眾黨主席黃國昌受訪。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者陳家祥／台北報導

《鏡週刊》近期爆料民眾黨立委黃國昌透過凱思國際養狗仔集團，黃要求拿出證據證明，《鏡週刊》則稱下週二揭曉。對此，黃國昌今（17日）受訪時，先「哼」了一聲表示，「鏡傳媒不是說是我的姻親嗎？不是下禮拜二要拿出證據嗎？我等著，我等著他們拿出證據」。

針對《鏡週刊》聲明要黃國昌「稍安勿躁，答案下週二揭曉」，黃今被問及此事時嗤之以鼻，「哼」了一聲表示，「鏡傳媒不是說是我的姻親嗎？不是下禮拜二要拿出證據嗎？我等著，我等著他們拿出證據」。

黃國昌說，他已經說過，這種指控到現在拿不出任何證據、隨意潑糞，說是他的姻親，「我坐著等他們拿出證據來，不存在的東西是不可能被捏造的，說我有港資、中資，請問在哪裡？可以完全不用提出證據就這樣潑糞喔？」

黃國昌指出，潑完糞後發現潑錯了，想要透過自己的提問或透過釣魚的方式，再來想說好像搞錯了，是不是想透過黃國昌的回答脫免自己的責任，「我說過，我是唸法律的人，我不會隨著這種節奏起舞」。

黃國昌表示，他每天晚上看到那些政論名嘴，隨著沒有事實的東西在起舞，看了只覺得非常可悲可笑，覺得這些人非常可惡，「我就繼續看，靜靜等著看，看他們要秀下限到什麼程度」。

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

黨檢媒警一條龍？黃國昌點名市刑大洩密　下周對《鏡》、潑糞者提告

民眾黨主席黃國昌近來被《鏡週刊》指養狗仔跟監，風波還擴大到中央廣播電台遭駭客入侵一案，還扯出揭弊要收費等。對此，黃國昌今（18日）受訪拿出截圖一張張說明，並點名市刑大偵九隊疑似洩密，「現在不僅是黨檢媒、鏡檢合作，連警察都進來」；黃說，無論吳姓工程師是否會對《鏡週刊》提告，他辦公室都會提告，還包括這段時間拿著沒有事實根據一起潑糞的人，都會一併處理。

黃國昌民眾黨

