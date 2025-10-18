65歲男退休第2天被老婆提離婚　他見理由崩潰喊：晴天霹靂

▲ 日本一名在公司工作多年的退休男子，原以為即將享受安穩的晚年生活，卻在退休第二天聽到妻子提出離婚的要求，讓他相當震驚。（示意圖／翻攝自pixabay）

日本一名在公司工作多年的65歲退休男子，原以為即將享受安穩的晚年生活，卻在退休第二天聽到妻子提出離婚的要求，讓他相當震驚。

根據日媒的報導，65歲的吉井正史日前從工作多年的公司正式退休，回到家中卻迎來意外，63歲妻子惠美子平靜而堅定地說，「請和我離婚。」正史回憶，前一天他還收到妻子準備的慶祝餐點與鮮花，一切看似平常而溫馨。然而惠美子的決定，顯示了她多年來的隱忍與計畫。

惠美子表示，兩人的婚姻源於包辦婚姻，雖然長期以來互相尊重，但日常生活中丈夫的一些習慣，如咀嚼聲、飯後剔牙、如廁習慣等令她難以忍受。她坦言，自己從婚後初期就萌生了「等孩子長大後離婚」的念頭，並在多年來秘密存下了所謂的「離婚儲蓄」。

惠美子透露，「你以為我把兼職收入都放入家庭預算，事實上每個月我都把它存到一個單獨帳戶。」她的離婚基金高達700萬日圓，這筆錢為她提供了心理安全感。

根據日本法律，夫妻共同財產在離婚時原則上平均分配。此次案例中，夫妻共同財產包括家庭積蓄1800萬日圓，以及惠美子的離婚儲蓄700萬日圓，共計2500萬日圓。依規定，雙方各分得約1250萬日圓。

令人意外的是，惠美子主動提出將房屋留給丈夫，自己則用分得的資金與丈夫部分退休金搬到公寓居住，避免房屋價值爭議，促成和平離婚。此外，退休金也是關鍵議題。中年離婚時，夫妻的厚生年金繳費紀錄將平均分配，惠美子將因此每月獲得約16萬日圓退休金。

對惠美子而言，離婚並非突發事件，而是多年長期計畫的結果，她在孩子長大後有了完整的財務與生活規劃。她表示，「這就是我的退休夢想，可以無所顧忌地度過餘生。」然而對正史而言，退休生活的第一天就被打亂，他形容此事如「晴天霹靂」。

