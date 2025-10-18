比台灣還快！印尼砸554億「普發現金」刺激經濟　20日起發放

▲ 印尼政府追加投入30兆印尼盾（約合新台幣554億元），以在今年最後一季刺激國內經濟。（示意圖／達志／美聯社）

隨著川普關稅戰來襲，許多國家皆推出經濟刺激政策，台灣普發現金1萬元也預計將在11月上旬起發放。而印尼政府更是在17日宣布，將擴大針對低收入家庭的現金補助計畫，追加投入30兆印尼盾（約合新台幣554億元），以在今年最後一季刺激國內經濟。

據《日本經濟新聞》報導，印尼經濟統籌部長哈爾塔托（Airlangga Hartarto）在記者會上表示，「總統已指示，自10月起至12月，增加發放現金補助，將惠及3,500萬個家庭。」他指出，這項措施預計將覆蓋約1.4億人，相當於印尼全國人口的一半。

根據政府說明，符合資格的家庭將一次性獲得90萬印尼盾（約合新台幣1660元）的現金補助；而目前每3個月領取60萬印尼盾的最貧困家庭，則會在今年最後一季合計收到150萬印尼盾（約合新台幣2770元）。

現金發放將自10月20日開始，該日同時是印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）就任1週年紀念日。補助金將透過國營銀行及國有郵政公司「PT Pos Indonesia」發放。

印尼社會事務部長尤素夫（Saifullah Yusuf）進一步說明，新納入補助的家庭是根據全國經濟普查所劃分，依照貧困程度分為「極度貧困」、「貧困」、「近貧」與「脆弱」4類。他指出，「目前被歸類為貧困或有陷入貧困風險的群體，約占全國總人口的40%。」

這筆新增的3兆印尼盾，將加上政府今年已編列的7兆印尼盾社會援助經費，其中包括對受益家庭提供的基本糧食補助。尤素夫表示，「今年整體社會援助預算將超過10兆印尼盾。」他補充，該項刺激政策旨在維持家庭消費力，並推動國內經濟活動。

印尼財政部長薩德瓦（Purbaya Yudhi Sadewa）17日指出，這項刺激措施有望讓2025年最後1季的經濟成長率同比突破5.5%，高於第2季的5.12%與第1季的4.87%。他說，「根據我們的計算，成長率可能達到5.67%。」

家庭消費為印尼經濟的主要引擎，占國內生產毛額（GDP）的54.25%。政府期望，擴大後的社會補助計畫能為未來2到3年的經濟強化奠定基礎。

薩德瓦續稱，「若經濟保持健康且成長率超過6%，這些受補助群體將不再需要援助。」他預測，隨著經濟加速成長，弱勢族群最終可退出補助計畫，「目前的經濟成長尚未讓低收入階層充分受益，但若快速成長持續2至3年，其效益終將逐漸滲透至基層民眾。」

