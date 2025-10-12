　
大陸 大陸焦點 特派現場

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

▲▼ 福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」 。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

▲福建省廈門市公安局偵查掌握我軍方「心戰大隊」。（圖／翻攝福建省廈門市公安局）

記者曾羿翔／綜合報導

廈門市公安局昨（11日）公開通報，指名揭露我國防部政治作戰局「心戰大隊」共18名成員的真實身分，並發布懸賞通告，呼籲民眾提供相關線索。隨後，大陸央媒及多家官方新媒體陸續跟進報導。央視旗下《日月譚天》進一步引述「辦案人員」表示，經調查，已查明心戰大隊全部二百五十餘名成員的身分與職責分工。

報導指出，二百五十餘名成員的職責分工，相關證據都已被掌握。發出的警告中還指出，從「資通電軍」到「心戰大隊」，台軍涉及認知作戰的單位「正一個個被起底、一鍋端」。

報導強調，若「台獨分裂勢力」仍不收手，下一步將依法追究相關台軍部門及民進黨當局機構責任。央媒同時指出，這場行動反映出大陸對「境外勢力滲透」與「輿論戰」問題的警惕與決心，顯示對網絡與資訊安全的全面防控已進入新階段。

這是大陸近期針對台方「認知作戰」採取的最新行動，引發關注。中共國台辦發言人陳斌華表示，此次懸賞公告是落實《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（俗稱「懲獨二十二條」）的具體行動。他強調，依法懲治「台獨」勢力是維護國家主權、安全與領土完整的必要措施。

10/11 全台詐欺最新數據

394 1 8262 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中國發出警告：已查清台「心戰大隊」250人身分與職責分工！

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！

福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，公布顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索與個資照片。對此，大陸國台辦發言人陳斌華針對公安機關發出懸賞通告，這是「正義之舉」，必遭法律嚴懲，同時呼籲兩岸民眾積極提供相關違法犯罪線索。

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

美軍在日部署「泰風飛彈」！射程涵蓋北京

