第19屆台商論壇提出8項倡議　兩岸250人聚焦「聯拓市場、智啟未來」

▲ 第十九屆台商論壇 。（圖／翻攝 淮安發布）

記者任以芳／北京報導

第十九屆台商論壇10月16日至18日在江蘇淮安舉行，今年論壇以「聯拓市場、智啟未來」為主題，由全國台企聯與淮安市人民政府共同主辦。來自兩岸工商界、台企聯會員與台商代表等逾250人出席，針對台企轉型升級、內需拓展與青年傳承三大，並且提出八項倡議進行深入交流，並達成多項合作共識。

本屆台商論壇由全國台企聯與淮安市人民政府聯合舉辦，部分台企聯會員和台商、台灣工商團體代表等兩岸各界人士250余人出席。論壇邀請知名專家和台商代表就大陸台商發展、中國傳統文化與企業經營進行主旨演講，圍繞「聯拓市場 智啓未來」主題，聚焦台企轉型升級、拓展內需市場、青年傳承與發展三大議題，深入交換意見，凝聚思想共識，達成多項合作協議。

與會代表指出，過去40年來，廣大台商台企緊抓大陸改革開放與經濟發展契機，不僅推動自身事業持續成長，也為大陸經濟高品質發展貢獻力量，成為促進兩岸和平發展的重要橋梁。

展望未來，論壇共同發表倡議，呼籲台商台企要堅定信心、持續深耕大陸市場。與會代表指出，儘管全球經濟形勢複雜多變，但大陸經濟仍展現強大韌性與長期向好的發展潛能，隨著「十四五」規劃即將收官、「十五五」規劃開局在即，宏觀政策效應逐步顯現，為台商提供更廣闊的發展舞台。

論壇並強調，大陸正全力推動新質生產力建設，新能源、高端裝備與新材料產業方興未艾，台商應憑藉自身優勢融入國家戰略，推進數位化與智能化轉型，成為高質量發展的積極推動者。同時，大陸超過14億人口的龐大市場仍是台企拓展內需的重要機會，台商被鼓勵深入了解消費需求、打造自有品牌、結合電商與實體銷售，讓台企產品更好融入大陸消費體系。

與會人士提到，兩岸產業鏈具高度互補性，深化合作不僅可提升產業鏈供應鏈的穩定，也能強化民族產業的整體競爭力。台商應積極參與區域產業集群與新興產業建設，攜手大陸企業共創雙贏。

論壇特別關注青年傳承議題。全國台企聯長期推動青年精英特訓營、暑期實習與創業培訓，協助台灣青年深入了解大陸市場。會中呼籲台企持續為青年提供實習與就業機會、資源對接與經驗分享。幫助「台青二代」承接企業使命、延續企業精神、把握發展方向，成為他們在大陸找到舞台、實現夢想的引路人。

除經濟層面外，論壇也呼籲台商持續發揚公益精神、踐行社會責任。多年來，台商積極投入賑災、助學與鄉村振興等公益事業，以實際行動詮釋「兩岸一家親」的深厚情誼，並呼籲未來繼續講好台商公益故事，展現家國情懷與社會擔當。

與會代表強調，兩岸同胞血脈相連，理應常來常往、互相理解。台企聯及各地台協將繼續搭建交流平台，推動更多台灣工商團體與基層民眾來陸參訪，傳遞大陸發展機遇與台商扎根經驗，讓兩岸人民在交流中促進心靈契合、深化命運共同體意識。

面對台海局勢的嚴峻挑戰，論壇最後呼籲台商台企「秉持民族大義，共促和平統一」。當前台海形勢嚴峻複雜，台商台企的發展始終與兩岸關係和平發展息息相關，只有堅持一個中國原則和「九二共識」，台海和平穩定才有切實保障，台胞台商才能擁有穩定的發展環境和安寧的幸福生活。

與會者強調，廣大台商台企要秉持民族大義，堅持一個中國原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂與外部勢力干涉，以經濟融合助力兩岸融合，以民間交流增進同胞情誼，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程、共創民族復興偉業貢獻智慧與力量。