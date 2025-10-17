築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

▲築間旗下多品牌全數通過嚴格審核，展現集團食安實力與市場信任。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中餐飲界年度盛事「金饌獎」邁入第10屆，今（17）日於台中市政府登場。築間餐飲集團再度奪下「優質餐飲店家」殊榮，連續兩年獲獎，展現品牌在食安與服務的雙重堅持。現場由衛生局長曾梓展親自頒獎，得獎餐廳設攤展示，香氣與掌聲交織成一場城市味覺饗宴。

市府食藥處指出，「金饌獎」是針對餐飲業衛生管理的分級評核制度，從食安、環保、服務三面向嚴格審查，藉由獎勵與公開表揚，讓餐飲業者更自發維護品質。台中市近年在食安政策推動上表現亮眼，連兩年榮登六都第一，堪稱全台餐飲防線的模範生。

旗下主品牌「築間幸福鍋物」2010年從基隆起家，2015年進駐台中文心路後迅速打開市場，目前全台逾200間門店，台中 alone 就有47家，占總數近四分之一。旗下其他品牌橫跨鍋物、燒肉、韓式料理等14個類別，從食材到出餐全程管控。集團內部設有「食安中心實驗室」，供應鏈每批食材皆可追溯來源，從產地到鍋底，步步都要過關。

今年共有7大品牌、33間門店通過金饌獎嚴格三階段審查，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile、本格和牛燒肉放題、有之和牛鍋物放題、绘馬別邸、朴庶韓國烤肉與築間燒肉本命，全數獲得金饌榮譽標章。不只吃得安心，築間也喊出「低碳餐廳」行動，全台17家門店通過認證，從不主動提供一次性餐具到推動惜食，落實永續餐桌哲學。

台中市政府食品藥物安全處多年來致力打造安心、永續的食品安全防線，持續在「食安與衛生構面」表現亮眼，連續兩年榮登六都第一。市府除落實社區間的食安調研外，更積極推動食品衛生分層制度，強化評鑑與管理機制。築間餐飲集團表示，未來將持續精進餐飲品質與顧客服務，「讓每一道料理，不只是吃進嘴裡的美味，更是從安心開始的信任。」