爵士節登場！台中十月最Chill夜　萬人席地聽樂微醺

▲夜幕下的勤美綠園道，燈光與音樂交織成城市最動人的旋律。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

爵士十月，音符在風裡搖晃。台中市民廣場將從今（17）日起連續十天搖擺登場，一年一度的《台中爵士音樂節》以「Jazz Together」為題，邀來十五國好手同台尬樂，夜幕一落，廣場人聲交錯、燈影流轉，萬人席地而坐、手捧飲品，隨節奏晃動，將成為台中最迷人的秋日畫面。

緊鄰市民廣場的大茗勤美門市，今年也不缺席這場城市派對。順勢擁抱「Chill微醺」風潮，特別攜手台灣在地茶酒品牌 Teapsy，推出兩款期間限定酒精茶飲，用茶香勾勒爵士的節奏，用酒韻調出夜晚的柔光。

首款「蕎醺」，以大茗招牌熟成蕎麥奶為基底，加入三次蒸餾的烏龍茶酒，茶韻醇厚、餘香繚繞，還能嚐到烤糖蕎麥凍的微苦回甘，口感層層堆疊；另一款「芒茫」，以夏日人氣的芒果青結合青茶茶酒，果香輕盈、茶味透亮，一口沁涼，像是夜色裡的一抹亮黃，既甜且柔。

夜色、音樂與微醺交織，成為屬於城市的節奏。每年爵士節期間，市民廣場周邊草地早早被野餐墊佔滿，朋友談笑、情侶相擁、街邊傳來即興薩克斯風聲，台中整座城市似乎都在隨樂律擺動。

市府估計，今年人潮將再創新高。

交通局提醒，外地樂迷可搭高鐵抵達台中站後轉乘快捷公車159路直達，也可搭捷運綠線轉乘台灣大道300～310路公車前往；搭台鐵者則可轉乘11、27、51、81、107（含延駛）及300～310路等公車。對中彰投地區民眾來說，是最順暢的選擇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲大茗與Teapsy聯手推出限定酒茶飲「蕎醺」、「芒茫」。（圖／大茗提供）