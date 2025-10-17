　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗（圖／Solaire提供）

▲德國啤酒節（Oktoberfest）在馬尼拉奢華地標 Solaire Resort 盛大登場。（圖／Solaire提供，以下同）

消費中心／綜合報導

每年十月最熱鬧的節慶之一德國啤酒節（Oktoberfest），在馬尼拉奢華地標 Solaire Resort 再度盛大登場！今年Solaire不僅重現滿滿的巴伐利亞風情，更同步推出全新娛樂亮點「Golf Suite」室內高爾夫體驗空間，讓旅客在啤酒香氣與綠意揮桿之間，盡享度假時光。

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗（圖／Solaire提供）

德式狂歡氛圍滿點　啤酒、美食、音樂一次享受
Solaire每年十月都會舉辦盛大的德國啤酒節，現場佈滿藍白格旗幟與木質啤酒桶裝飾，彷彿瞬間移動到慕尼黑節慶現場。活動期間不僅供應多款經典德國啤酒與精釀啤酒，更有主廚嚴選的德式美食，包括香脆烤豬腳、手工香腸拼盤與道地Pretzel麵包。

此外，現場還邀請德國樂團帶來原汁原味的音樂表演，氣氛歡樂熱烈，讓人舉起啤酒大杯「Prost！」乾杯之際，濃濃節慶氣息讓人徹底放鬆。

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗（圖／Solaire提供）

全新Golf Suite登場　揮桿不受天氣影響
除了啤酒節熱鬧開場，Solaire今年更驚喜推出全新娛樂設施「Golf Suite」，為熱愛高爾夫的旅客打造專屬的休閒天地。

Golf Suite採用頂級模擬系統與舒適包廂設計，讓玩家無論白天黑夜、晴雨無阻，都能盡情開球。無論是想挑戰世界名場，或與朋友小酌對戰，都能在這裡享受如同私人俱樂部般的高質感體驗。

對於想要結合運動與社交的旅客來說，這裡絕對是「放鬆心情、揮灑魅力」的全新選擇。

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗（圖／Solaire提供）

奢華假期升級版　在Solaire盡享全方位娛樂
從舉杯暢飲的啤酒節，到精緻揮桿的Golf Suite，Solaire持續以多元娛樂與頂級服務，打造「玩得盡興、住得享受」的度假體驗。

旅客可入住高雅客房、品嚐星級餐廳佳餚，或在SPA中心徹底放鬆，再以一場啤酒節的乾杯為旅程畫上完美句點。

今年十月，別錯過馬尼拉最盛大的派對季！一起在Solaire舉杯歡慶啤酒節，開球迎接奢華假期新篇章！

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗（圖／Solaire提供）

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小S突缺席紅毯！　只剩派翠克、B2現身
獨／BLACKPINK抵台將下榻飯店現況曝　包整層住這套房
風神颱風估明生成　下周3地防豪雨
快訊／劉品言挺8月孕肚現身紅毯！
快訊／新堰塞湖恐溢淹　賴清德下令了！
3.15億大樂透得主領錢了！　只花250元就中獎
75萬韓YTR　穿深V禮服亮麗全場！
快訊／西裝裡面都沒穿！小煜蹦出超大胸肌
快訊／急尋幸運兒！　2張破億彩券得主未現身
陳漢典當眾告白「Lulu超甜1動作」全被拍！　網喊：太甜了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

板橋大遠百週年慶起跑！光速解鎖購物攻略　給你超現實大利多重磅回饋

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

全家「香菜霜淇淋」擴大販售　全台17門市吃得到

全聯萬聖節「喊通關密語」免費領糖果　滿額再送3款限定帽

舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

7-11推《寶可夢Z-A》鮮食、主題杯　20門市設「人生飲料機」

咖啡買1送1、飲料泡麵買2送2　超商「周末優惠」一次看

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」2件69折網友瘋搶購！

速食店披薩優惠整理包　必勝客199元起、拿坡里買1送1

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

板橋大遠百週年慶起跑！光速解鎖購物攻略　給你超現實大利多重磅回饋

金鐘獎／雷艾美炸出北半球！「胸前大開」畫面超香　高衩一路開到腿根

百年古匾「二天」重現風華　大觀音亭暨祀典興濟宮秋祭文物展登場

金鐘獎／劉品言挺8月肚「腳踩12.5cm高跟鞋」走紅毯！曝照超音波超神巧合

金鐘獎／小S突缺席紅毯！只剩派翠克、B2現身　經紀人反應曝光

法務部保護司視察桃檢業務評鑑　毒品戒癮處遇執行率達8成獲好評

僅單線通行！和美大橋引道施工交管1年尖峰塞爆　替代道路看這裡

無人機灑藥力抗紅火蟻　桃市智慧農業陸空雙管齊下

直擊／BLACKPINK開唱倒數！世運彩排「歌單曝光」　他當第一搶周邊

築間再奪金饌獎！33店通過嚴審　7品牌齊獲食安榮譽

金鐘獎／安心亞性感登場！　白羽毛服「大秀深V曲線」閃耀紅毯

【有種語言叫雙黃燈】後車暖心禮讓換車道 前車閃燈回謝

消費熱門新聞

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

家庭機車選購調查結果出爐

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

超商周末「買1送1、買2送2」優惠一次看

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

你也是暈船仔嗎？首支「情歌熟成」高粱酒　讓你一口喝到愛情味道

全家霜淇淋「買1送1」還有超萌加油棒

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

3家速食店最新披薩優惠整理包

7-11推「寶可夢人生飲料機」、鮮食一次看

德克士萬聖節「黑金系列」只賣16天

更多熱門

相關新聞

馬尼拉的海上浮起一座豪宅島

馬尼拉的海上浮起一座豪宅島

馬尼拉這座與水共生也與水對抗的城市。每逢雨季總要面對淹水與塞車的雙重考驗，但城市卻一再往外擴張，像是無視腳下的基礎問題。如今它有了新的野心，便是在馬尼拉灣上蓋一座「人造島」讓豪宅與高樓在浪潮上誕生。這項名為「City of Pearl（珍珠之城）」的計畫，是中國一帶一路的計劃之一，而在2018年就拿下國際設計大獎 A’ Design Award，被形容為「菲律賓版的杜拜朱美拉棕櫚島」。

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

星宇航空復飛台北-馬尼拉航線　12月16日起每天一班

2日男在菲遭槍殺　日籍主謀出資2300萬

2日男在菲遭槍殺　日籍主謀出資2300萬

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

關鍵字：

德國啤酒節馬尼拉Solaire ResortGolf Suite室內高爾夫

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

《我想死，但想吃辣年糕》白世熙驟逝　「生前捐心臟、肺等」救5條生命

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面