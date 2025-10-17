舉杯歡慶啤酒節！Solaire Resort盛大德國啤酒節登場　再推全新Golf Suite奢華體驗

▲德國啤酒節（Oktoberfest）在馬尼拉奢華地標 Solaire Resort 盛大登場。（圖／Solaire提供，以下同）

消費中心／綜合報導

每年十月最熱鬧的節慶之一德國啤酒節（Oktoberfest），在馬尼拉奢華地標 Solaire Resort 再度盛大登場！今年Solaire不僅重現滿滿的巴伐利亞風情，更同步推出全新娛樂亮點「Golf Suite」室內高爾夫體驗空間，讓旅客在啤酒香氣與綠意揮桿之間，盡享度假時光。

德式狂歡氛圍滿點 啤酒、美食、音樂一次享受

Solaire每年十月都會舉辦盛大的德國啤酒節，現場佈滿藍白格旗幟與木質啤酒桶裝飾，彷彿瞬間移動到慕尼黑節慶現場。活動期間不僅供應多款經典德國啤酒與精釀啤酒，更有主廚嚴選的德式美食，包括香脆烤豬腳、手工香腸拼盤與道地Pretzel麵包。

此外，現場還邀請德國樂團帶來原汁原味的音樂表演，氣氛歡樂熱烈，讓人舉起啤酒大杯「Prost！」乾杯之際，濃濃節慶氣息讓人徹底放鬆。

全新Golf Suite登場 揮桿不受天氣影響

除了啤酒節熱鬧開場，Solaire今年更驚喜推出全新娛樂設施「Golf Suite」，為熱愛高爾夫的旅客打造專屬的休閒天地。

Golf Suite採用頂級模擬系統與舒適包廂設計，讓玩家無論白天黑夜、晴雨無阻，都能盡情開球。無論是想挑戰世界名場，或與朋友小酌對戰，都能在這裡享受如同私人俱樂部般的高質感體驗。

對於想要結合運動與社交的旅客來說，這裡絕對是「放鬆心情、揮灑魅力」的全新選擇。





奢華假期升級版 在Solaire盡享全方位娛樂

從舉杯暢飲的啤酒節，到精緻揮桿的Golf Suite，Solaire持續以多元娛樂與頂級服務，打造「玩得盡興、住得享受」的度假體驗。

旅客可入住高雅客房、品嚐星級餐廳佳餚，或在SPA中心徹底放鬆，再以一場啤酒節的乾杯為旅程畫上完美句點。

今年十月，別錯過馬尼拉最盛大的派對季！一起在Solaire舉杯歡慶啤酒節，開球迎接奢華假期新篇章！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。