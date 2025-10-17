電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

▲比亞迪新能源車；示意圖，非召回車型。（圖／達志／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

比亞迪近日向大陸國家市場監督管理總局備案召回計劃，將大規模召回超過11.5萬輛汽車。本次召回涉及部分唐系列及元Pro純電動汽車，主因包含驅動電機控制器因元器件設計選型問題，可能導致電路板燒蝕，以及動力電池密封墊安裝不到位可能造成電池進水等問題，兩項缺陷皆存在重大安全隱憂。

大陸國家市場監管總局網站17日發布，日前，比亞迪公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向市場監督管理總局備案了召回計劃。

首先，自即日起，召回2015年3月28日至2017年7月28日期間生產的2015款唐系列汽車，共計4萬4535輛。本次召回範圍內的部分車輛，由於元器件設計選型問題，可能導致驅動電機控制器在使用過程中，主動洩放功能異常。極端情況下，造成電路板燒蝕，車輛純電驅動模式失效，存在安全隱憂。

比亞迪公司將委托授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛更新軟體，洩放方式變更為電機洩放，以消除安全隱憂。

同時，自即日起，召回2021年2月6日至2022年8月5日期間生產的部分元Pro純電動汽車，共計71248輛。本次召回範圍內的部分車輛，由於生產製造問題，可能導致動力電池密封墊安裝不到位，引起密封性下降，若長時間高速涉水，可能造成動力電池進水，絕緣性能下降。極端情況下，動力電池輸出功率降低，存在安全隱憂。

比亞迪公司將委托授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛使用專用密封膠補強動力電池殼體，恢復防水功能，以消除安全隱憂。