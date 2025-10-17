比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸電動車大廠比亞迪近日宣布召回4.4萬輛2015款唐系列汽車，及7.1萬輛元Pro純電動汽車，原因分別是「極端情況下，恐造成電路板燒蝕，車輛純電驅動模式失效」，以及「長時間高速涉水，可能造成動力電池進水，絕緣性能下降」。

比亞迪是根據中國大陸《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向大陸市場監督管理總局備案召回計劃。

第一份召回公告共召回44535輛唐系列汽車，為2015年3月28日至2017年7月28日期間生產的。召回計劃中提到，召回範圍內的部分車輛，由於元器件設計選型問題，可能導致驅動電機控制器在使用過程中，主動洩放功能異常。極端情況下，造成電路板燒蝕，車輛純電驅動模式失效，存在安全隱患。

召回計劃中指出，比亞迪將委託授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛更新軟件，洩放方式變更為電機洩放，以消除安全隱患。

第二份召回計劃共召71248輛元Pro純電動汽車，為2021年2月6日至2022年8月5日期間生產的。召回計劃中提到，召回範圍內的部分車輛，由於生產製造問題，可能導致動力電池密封墊安裝不到位，引起密封性下降，若長時間高速涉水，可能造成動力電池進水，絕緣性能下降。極端情況下，動力電池輸出功率降低，存在安全隱患。

召回計劃中指出，比亞迪將委託授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛使用專用密封膠補強動力電池殼體，恢復防水功能，以消除安全隱患。