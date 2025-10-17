爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

▲亞伯樂二度登陸臺中爵士音樂節打造沉浸式快閃，以「伯樂酩曲」為題，將雪莉桶的厚實旋律與波本桶的雋永詞句交織成一首風味金曲，引領品飲者於樂音與酒香之間，探索層次疊加的至高境界。

圖、文／亞伯樂提供

堅守百年酒廠歷史底蘊，亞伯樂（Aberlour）始終以「越懂得 越值得」品牌精神為志，將風味視為奠定品味的起點，以不將就的小批次手工精神，造就橫掃國際烈酒競賽高達200面金獎榮耀的100%雙桶熟成工藝，並善於透過多重感官體驗形式，屢屢引領全台威士忌品飲者進入更加深邃的至高境界，完美探索品飲之箇中奧秘。

從品味到品樂，亞伯樂進駐臺中爵士音樂節，打造出沉浸式的快閃體驗，讓因為一年一度音樂盛事集結於此的伯樂們，不僅能沈醉於樂音的流淌之中，更能從珍稀酒液中體會如歌悠揚般的層次交疊。

2025年10月，亞伯樂磅礴登陸臺中爵士音樂節，本年度以「伯樂酩曲」為題，深入詮釋亞伯樂對於一首好作品的認知「詞曲之間缺一不可，猶如雙桶熟成般互相成就。」一首傳世金曲，不可或缺的要素：跌宕起伏的旋律張力猶如珍稀西班牙Oloroso雪莉桶，以深色果實為本的豐厚口感，賦予無比渾厚的感官感受；值得人們細品咀嚼的詞句，完美呼應著頂級美國波本桶所蘊和的蜂蜜奶油氣息，雋永的風味氣場如同詩詞般讓人無盡傾迷。動人旋律與深刻字句之間的化學反應，就如亞伯樂的涓滴酒液於雙桶間各自歷經完整時光巔峰熟成，以完美平衡共酩於味蕾之上。

致敬工藝精髓鉅造雙桶限定品飲空間 首度開放品酩傳奇A’bunadh雪莉桶原酒

二度進駐臺中爵士音樂節，亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，在設計上更是徹底致敬酒廠工藝精髓，以巨型雙桶之姿彰顯亞伯樂最為標誌性的視覺意象，更打破感官限制，以半開放空間呈現隱藏酒吧，爵士樂音環繞，交織味蕾上的珍稀酒液，形塑出一座沈浸的品飲品樂空間。

▲亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，在設計上以雙桶意象致敬酒廠工藝精髓，打破感官限制，並以半開放空間呈現隱藏酒吧，爵士樂音環繞，交織味蕾上的珍稀酒液，形塑出一座沈浸的品飲品樂空間。

亞伯樂「伯樂酩曲」快閃店中，更將首度開放試飲1898年令亞伯樂酒廠付之一炬的大火中，唯一留存下來的傳奇酒款—A’bunadh 雪莉桶原酒。傳承世紀古法的小批次手工裝瓶的工藝堅持，讓A’bunadh 雪莉桶原酒迄今即便已生產達逾83批次，每一批次卻都擁有細微的風味差異，更奠定了其之珍稀性與收藏價值，以原酒強度裝瓶，非冷凝過濾，封存酒液最美好的原始風貌，在亞伯樂「伯樂酩曲」快閃店中，全台伯樂皆能親口見證全球威士忌藏家渴望典藏的傳奇A’bunadh 雪莉桶原酒。

亞伯樂「伯樂酩曲」更是與臺中爵士音樂節打造特別企劃，以呼應威士忌歷經時光流淌的意象，進駐臺中市役所與臺中放送局兩大歷史級建築展開演出，盛邀「舊約克路四重奏」與「Mihyang Moon Quintet」兩大爵士樂團在歷史建築中輕輕響起絕美旋律，佐搭亞伯樂經典酒款試飲，為城市夜晚灌注更加深邃的情感與層次。

「伯樂酩曲」提供多重試飲沉浸式體驗 盛邀全台酩家蒞臨

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，即日起於臺中爵士音樂節盛大展開，亞伯樂更提供多重試飲體驗與購買優惠方案予全台酩家：只要加入保樂力加酩家沙龍 LINE官方帳號，即可兌換亞伯樂雙桶熟成12年(20ml) 或A’bunadh 雪莉桶原酒(20ml)或亞伯樂雙桶熟成12年Highball(150ml)；拍攝臺中爵士音樂節亞伯樂攤位照片，上傳FB/IG/Threads任一平台，即可獲得亞伯樂Highball杯或一口杯。

▲亞伯樂一口杯/Highball杯

若現場購買亞伯樂系列酒款，不僅能擁有單杯20ml現場品飲機會，更可獲得亞伯樂限量匠心典藏帽款或T-shirt，欲瞭解更多的消費者，歡迎於Aberlour Single Malt官方Facebook帳號與保樂力加酩家沙龍獲得更多詳細資訊。

▲亞伯樂限量匠心典藏帽

▲亞伯樂限量匠心典藏T-shirt

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間

時間：2025年10月17日至10月26日，每週一至周五17:00-22:00，每週六至周日15:00-22:00

地點：403台中市西區公益路68號(勤美誠品綠園道1樓｜南側大門)

活動內容：只要加入保樂力加酩家沙龍 LINE官方帳號，即可兌換亞伯樂雙桶熟成12年(20ml) 或A’bunadh 雪莉桶原酒(20ml)或亞伯樂雙桶熟成12年Highball(150ml)；拍攝台中爵士音樂節亞伯樂攤位照片，上傳FB/IG/Threads任一平台，即可獲得亞伯樂Highball杯或一口杯；若現場購買亞伯樂系列酒款，不僅能擁有單杯20ml現場品飲機會，更可獲得亞伯樂限量匠心典藏帽款或T-shirt，數量有限贈完為止！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。