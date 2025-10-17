　
民生消費

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

▲▼亞伯樂單一麥芽威士忌,臺中爵士音樂節,雙桶熟成,越懂得越值得,伯樂酩曲。（圖／業者提供）

▲亞伯樂二度登陸臺中爵士音樂節打造沉浸式快閃，以「伯樂酩曲」為題，將雪莉桶的厚實旋律與波本桶的雋永詞句交織成一首風味金曲，引領品飲者於樂音與酒香之間，探索層次疊加的至高境界。

圖、文／亞伯樂提供

堅守百年酒廠歷史底蘊，亞伯樂（Aberlour）始終以「越懂得 越值得」品牌精神為志，將風味視為奠定品味的起點，以不將就的小批次手工精神，造就橫掃國際烈酒競賽高達200面金獎榮耀的100%雙桶熟成工藝，並善於透過多重感官體驗形式，屢屢引領全台威士忌品飲者進入更加深邃的至高境界，完美探索品飲之箇中奧秘。

從品味到品樂，亞伯樂進駐臺中爵士音樂節，打造出沉浸式的快閃體驗，讓因為一年一度音樂盛事集結於此的伯樂們，不僅能沈醉於樂音的流淌之中，更能從珍稀酒液中體會如歌悠揚般的層次交疊。

2025年10月，亞伯樂磅礴登陸臺中爵士音樂節，本年度以「伯樂酩曲」為題，深入詮釋亞伯樂對於一首好作品的認知「詞曲之間缺一不可，猶如雙桶熟成般互相成就。」一首傳世金曲，不可或缺的要素：跌宕起伏的旋律張力猶如珍稀西班牙Oloroso雪莉桶，以深色果實為本的豐厚口感，賦予無比渾厚的感官感受；值得人們細品咀嚼的詞句，完美呼應著頂級美國波本桶所蘊和的蜂蜜奶油氣息，雋永的風味氣場如同詩詞般讓人無盡傾迷。動人旋律與深刻字句之間的化學反應，就如亞伯樂的涓滴酒液於雙桶間各自歷經完整時光巔峰熟成，以完美平衡共酩於味蕾之上。

致敬工藝精髓鉅造雙桶限定品飲空間　首度開放品酩傳奇A’bunadh雪莉桶原酒

二度進駐臺中爵士音樂節，亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，在設計上更是徹底致敬酒廠工藝精髓，以巨型雙桶之姿彰顯亞伯樂最為標誌性的視覺意象，更打破感官限制，以半開放空間呈現隱藏酒吧，爵士樂音環繞，交織味蕾上的珍稀酒液，形塑出一座沈浸的品飲品樂空間。

▲▼亞伯樂單一麥芽威士忌,臺中爵士音樂節,雙桶熟成,越懂得越值得,伯樂酩曲。（圖／業者提供）

▲亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，在設計上以雙桶意象致敬酒廠工藝精髓，打破感官限制，並以半開放空間呈現隱藏酒吧，爵士樂音環繞，交織味蕾上的珍稀酒液，形塑出一座沈浸的品飲品樂空間。

亞伯樂「伯樂酩曲」快閃店中，更將首度開放試飲1898年令亞伯樂酒廠付之一炬的大火中，唯一留存下來的傳奇酒款—A’bunadh 雪莉桶原酒。傳承世紀古法的小批次手工裝瓶的工藝堅持，讓A’bunadh 雪莉桶原酒迄今即便已生產達逾83批次，每一批次卻都擁有細微的風味差異，更奠定了其之珍稀性與收藏價值，以原酒強度裝瓶，非冷凝過濾，封存酒液最美好的原始風貌，在亞伯樂「伯樂酩曲」快閃店中，全台伯樂皆能親口見證全球威士忌藏家渴望典藏的傳奇A’bunadh 雪莉桶原酒。

亞伯樂「伯樂酩曲」更是與臺中爵士音樂節打造特別企劃，以呼應威士忌歷經時光流淌的意象，進駐臺中市役所與臺中放送局兩大歷史級建築展開演出，盛邀「舊約克路四重奏」與「Mihyang Moon Quintet」兩大爵士樂團在歷史建築中輕輕響起絕美旋律，佐搭亞伯樂經典酒款試飲，為城市夜晚灌注更加深邃的情感與層次。

「伯樂酩曲」提供多重試飲沉浸式體驗　盛邀全台酩家蒞臨

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間，即日起於臺中爵士音樂節盛大展開，亞伯樂更提供多重試飲體驗與購買優惠方案予全台酩家：只要加入保樂力加酩家沙龍 LINE官方帳號，即可兌換亞伯樂雙桶熟成12年(20ml) 或A’bunadh 雪莉桶原酒(20ml)或亞伯樂雙桶熟成12年Highball(150ml)；拍攝臺中爵士音樂節亞伯樂攤位照片，上傳FB/IG/Threads任一平台，即可獲得亞伯樂Highball杯或一口杯。

▲▼亞伯樂單一麥芽威士忌,臺中爵士音樂節,雙桶熟成,越懂得越值得,伯樂酩曲。（圖／業者提供）

▲亞伯樂一口杯/Highball杯

若現場購買亞伯樂系列酒款，不僅能擁有單杯20ml現場品飲機會，更可獲得亞伯樂限量匠心典藏帽款或T-shirt，欲瞭解更多的消費者，歡迎於Aberlour Single Malt官方Facebook帳號與保樂力加酩家沙龍獲得更多詳細資訊。

▲▼亞伯樂單一麥芽威士忌,臺中爵士音樂節,雙桶熟成,越懂得越值得,伯樂酩曲。（圖／業者提供）

▲亞伯樂限量匠心典藏帽

▲▼亞伯樂單一麥芽威士忌,臺中爵士音樂節,雙桶熟成,越懂得越值得,伯樂酩曲。（圖／業者提供）

▲亞伯樂限量匠心典藏T-shirt

亞伯樂「伯樂酩曲」品酩空間
時間：2025年10月17日至10月26日，每週一至周五17:00-22:00，每週六至周日15:00-22:00
地點：403台中市西區公益路68號(勤美誠品綠園道1樓｜南側大門)
活動內容：只要加入保樂力加酩家沙龍 LINE官方帳號，即可兌換亞伯樂雙桶熟成12年(20ml) 或A’bunadh 雪莉桶原酒(20ml)或亞伯樂雙桶熟成12年Highball(150ml)；拍攝台中爵士音樂節亞伯樂攤位照片，上傳FB/IG/Threads任一平台，即可獲得亞伯樂Highball杯或一口杯；若現場購買亞伯樂系列酒款，不僅能擁有單杯20ml現場品飲機會，更可獲得亞伯樂限量匠心典藏帽款或T-shirt，數量有限贈完為止！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

更多新聞
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間　誠品生活松菸登場

亞伯樂「品懂伯樂」讀飲空間　誠品生活松菸登場

以100%雙桶熟成，小批次手工慢藝聞名世界，征服逾170面世界烈酒大賽金獎，法國銷售第一單一麥芽蘇格蘭威士忌精品品牌－－亞伯樂（Aberlour），以「越懂得 越值得」品牌精神為核心宗旨，帶領全球品酩者深入鑽研品懂威士忌奧秘。

亞伯樂單一麥芽威士忌臺中爵士音樂節雙桶熟成越懂得越值得伯樂酩曲

