顏寬恒涉貪遭重判7年10月　不服限制出境提抗告...最高院駁回

記者吳銘峯／台北報導

立委顏寬恒因涉及「使公務員登載不實」、「詐領助理費」等案件，二審遭判刑7年10月，目前案件上訴第三審最高法院審理中。本案上個月二審宣判後，台中高分院隨即裁定對顏限制出境、限制出海8個月，顏提出抗告，最高法院審理後，14日駁回抗告，顏寬恒確定遭限制8個月。

顏寬恒是前立委顏清標的長子，2005年開始參政後就當選當年國民大會代表。2013年間顏清標因喝花酒案定讞遭解職，顏寬恒也代父出征，順利搶下補選席次。2016年連任立委成功，但2020年選舉時，遭台灣基進黨的陳柏惟擊敗；2021年陳柏惟遭罷免，顏參與補選，但仍遭民進黨林靜儀擊敗。2024年立委選舉，顏王子復仇擊敗尋求連任的林靜儀，重新回到立法院。今年的大罷免中，顏也遭列名罷免，但最後仍順利挺過罷免。

不過2021年選舉期間，顏寬恒遭告發竊佔國有地，接連扯出假買賣土地給一名張姓男子，並詐領助理費案，檢方提起公訴。其中貪污案中，檢方指控顏利用親信林進福擔任人頭助理，詐領每個月4萬元的助理費，總計詐領108萬元，並將詐取得手的助理費用以支付購車款、住宅相關費用。

一審法院認定顏有罪，其中貪污罪部分判刑7年10月、褫奪公權3年，另外假買賣部分涉及「使公務員登載不實罪」，這部分判刑6月、得易科罰金18萬元。案件上訴第二審，高等法院台中分院於9月間宣判，仍認定顏有罪，並維持相關刑度。

台中高分院宣判後，隨即對顏寬恒、林進福裁定限制出境、限制出海，期限8個月。顏等人不服，提出抗告，案經最高法院審理後，最高法院認為抗告無理由，於14日駁回抗告，顏寬恒等人確定遭限制8個月。