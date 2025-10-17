BTS RM曾推薦！　《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》作者35歲離世

▲ 白洗嬉的處女作《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》曾引起轟動。（圖／翻攝自韓國器官組織捐贈院）

記者陳宛貞／編譯

南韓暢銷書《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》記錄患有「輕鬱症」（Dysthymia）的作者白洗嬉與精神科醫師的對話，2018年出版後登上各大書店排行榜冠軍。不料近日傳出白洗嬉驟然離世，享年35歲，生前透過腦死器官捐贈拯救5條寶貴生命。

韓國器官組織捐贈院17日聲明表示，白洗嬉在國民健康保險公團一山醫院完成器官捐贈手術，捐出心臟、肺臟、肝臟及兩顆腎臟，造福5名等待移植的患者。

聲明中介紹，白洗嬉出生於京畿道高陽市，在三姊妹中排行老二，從小喜歡閱讀與寫作，大學主修文藝創作後進入出版業工作5年。期間她為克服創傷和痛苦尋求心理治療，被診斷患有輕鬱症，於是將與醫師的諮商過程真實記錄，於2018年推出處女作《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》。

這本書出版後掀起旋風，不僅登上各大實體、網路書店暢銷排行榜第一，更獲防彈少年團（BTS）隊長RM等名人推薦。此後白洗嬉陸續發表《沒有人會比我更愛你》（暫譯）、《想寫，不想寫》（暫譯）等作品，並透過座談會、演講等方式與讀者互動。

家人描述，白洗嬉總是主動關懷需要幫助的人，是個充滿愛心的人。妹妹白多嬉（音譯）表示，「我最愛的姊姊透過文字與人們分享內心、培養希望與夢想，我深知她愛著許多事物、無法怨恨任何人的善良心意，所以現在請在天堂好好安息，真的很愛妳喔。」

韓國器官組織捐贈院院長李三烈（音譯）則向白洗嬉與家屬的大愛表示感謝，稱她用溫暖文字帶給他人安慰，在生命盡頭分享的愛心成為拯救生命的奇蹟，為他人開啟新生命，相信白洗嬉實踐分享生命的舉動將成為令社會更加健康明亮的力量。