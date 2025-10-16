風神颱風估周末才生成　下周連5天全台有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

熱帶系統增強時間恐略微延後，預計今晚至明天增強為熱帶性低氣壓，周六至下周日生成風神颱風，下周日起受其外圍環流及東北季風影響，全台有雨，北部、宜蘭及花蓮有局部豪雨機率，並持續到周四。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明、後天天氣類似，環境偏東風，迎風面偶有降雨。周六晚間起東北季風增強，北部、東北部降溫且雨勢增，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春有短暫陣雨。

黃恩鴻指出，下周日至周四為東北季風環境，感受偏涼，加上熱帶系統從呂宋島通過到南海，下周日至周二雨勢最明顯，北部、宜蘭及花蓮有局部豪雨，其他地區為局部大雨，中南部平地為零星雨。

他表示，下周日北部、東半部及恆春有短暫陣雨或雷雨，宜蘭有局部豪雨。下周一至周二北部、宜蘭及花蓮有局部豪雨。周三雨區往南，降雨稍緩，宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，也有局部大雨或豪雨機率。周四起熱帶系統減弱，東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨。

黃恩鴻指出，由於環境不利發展，熱帶系統增強時間可能有所延遲，預計在今晚至明天增強為熱帶性低氣壓，周六至下周日增強為颱風，路徑可能偏南，往呂宋島、巴士海峽或南海前進，接近台灣機率愈來愈低。

溫度方面，他表示，今、明天各地高溫都有33至35度，下周日起北部及東半部率先降溫，下周一全台都有明顯降溫，北部及東北部約25至26度，其他地區28至30度。

另外，黃恩鴻也說，下周日晚間起東半部及恆春有長浪，下周一起全台都有長浪發生，提醒民眾留意。

