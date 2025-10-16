　
    • 　
>
地方 地方焦點

勞動部南下傾聽產業聲音！六大措施撐雇主挺勞工　助企穩定渡關稅風暴

▲勞動部政務次長李健鴻主持「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，傾聽產業需求、面對面溝通。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部政務次長李健鴻主持「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，傾聽產業需求、面對面溝通。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應國際經貿局勢變化對企業造成的衝擊，勞動部政務次長李健鴻15日下午率隊南下，在南台灣創新園區舉辦「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，邀集雲嘉南地區多家企業代表面對面交流，傾聽產業需求。

會中除說明「安定就業六大措施」外，並邀經濟部產業發展署與財政部代表共同參與，提供多元貸款、研發補助、稅務優惠等協助資源，期盼政府與企業攜手共度難關。

▲勞動部政務次長李健鴻主持「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，傾聽產業需求、面對面溝通。（記者林東良翻攝，下同）

李健鴻指出，美國關稅調整對台灣出口造成壓力，勞動部自今年3月起即成立工作小組，分階段推出各項因應補助。若企業受關稅影響導致訂單減少，員工需減班休息，可向各分署就業中心申請「薪資差額補貼」；企業辦理在職訓練者，亦可獲得訓練費用補助。另「勞工就業通計畫」則提供僱用獎助、工作崗位訓練補貼及職務再設計補助，政策滾動調整、靈活回應產業需求。

勞動部在會中也詳介多項具體措施，包括：僱用安定措施：針對減班休息勞工補助7成薪資差額，每月最高1萬2100元。勞工再充電計畫：提供最高1萬7210元訓練津貼。企業辦訓補助：支援受：支持受影響企業規劃內訓，最高補助350萬元。失業勞工再就業方案：提供工作崗位訓練、僱用獎助與職務再設計補助。青年就業支持措施：提供津貼與獎勵協助青年進入職場。

▲勞動部政務次長李健鴻主持「支持勞工安定就業措施企業交流座談會」，傾聽產業需求、面對面溝通。（記者林東良翻攝，下同）

現場企業代表對政策措施多表肯定，但也建議政府應加強政策宣導，提升可見度，並反映產業現況如跨國勞動力管理、員工教育訓練等實務困境。勞動部承諾將加強多元管道宣導，並持續蒐集意見、滾動修正，務求政策更貼近產業需求。

李健鴻最後強調，穩定就業是勞動部的核心任務，未來將依產業動態與就業情勢，適時啟動對應措施，以「從寬、從簡、從速」原則協助業界及勞工共渡挑戰，「政府與產業站在同一陣線，讓危機成為轉機！」

10/15 全台詐欺最新數據

