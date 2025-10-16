　
地方 地方焦點

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

▲▼ 因應美國關稅影響 勞動部朴子中心攜手工策會　積極守護勞工、挺雇主 。（圖／朴子就業中心提供）

不受美國關稅影響 勞動部朴子中心攜手工策會，守護勞工、挺雇主 。（圖／朴子就業中心提供）

記者翁伊森／嘉義報導

美國關稅政策實施後，已衝擊全台製造業訂單與外銷貨量。為協助雇主及勞工共度難關，勞動部推出「強化版僱用安定措施」，勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心於今（114）年10月16日攜手嘉義縣工商發展投資策進會在嘉義縣人力發展所向企業會員說明「強化版僱用安定措施」及「勞工就業通計畫」等相關資源，協助雇主即時掌握補助資訊，並鼓勵勞工善用政府資源，共同守護嘉義縣勞工權益與產業動能。

▲▼ 因應美國關稅影響 勞動部朴子中心攜手工策會　積極守護勞工、挺雇主 。（圖／朴子就業中心提供）

▲就服員進場向勞工朋友說明僱用安定措施 。（圖／朴子就業中心提供）

為了穩定就業市場，避免因經濟不景氣影響勞工工作與生計，勞動部推出強化版措施，自114年8月1日起至115年1月31日止實施，擴大適用至9個特定行業別勞工，並提高薪資差額補貼至70%，每月最高補助新臺幣1萬2,100元，最長可領6個月。符合資格勞工者亦可與「勞工再充電計畫」訓練津貼合併請領，協助勞工兼顧就業與生活穩定除提供薪資補貼外，並整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大資源，推動「勞工就業通計畫」，以「撐雇主、挺勞工」的實際行動，協助企業穩定人力、維持產能運作。

▲▼ 因應美國關稅影響 勞動部朴子中心攜手工策會　積極守護勞工、挺雇主 。（圖／朴子就業中心提供）

朴子就業中心主任張春美表示，本次受關稅政策影響最顯著的產業為機械設備與金屬製品製造業，而嘉義縣各工業區以傳統製造業為主，已受到一定程度影響。自今年4月起，朴子就業中心即啟動關懷訪視機制，深入朴子（義竹）工業區、嘉太及馬稠後產業園區等地，關懷及瞭解700多家業者需求，依各廠需求媒合適切的政府資源，協助業者因應景氣挑戰。作為勞工與雇主「最堅強的後盾」，除持續蒐集業界建議外，也於本次工策會會員大會中，詳細說明各項支援方案。

會中，嘉義縣工商發展投資策進會總幹事戴光宗表示，近期部分傳統產業確實受到美國關稅政策衝擊，尤其以金屬製品、機械零組件及出口導向型製造業最為明顯。嘉義縣政府已啟動產業輔導及勞工關懷小組，持續與中央各部會密切對接，共同協助業者穩定營運、保障勞工就業權益。他也強調，勞動部推出的「強化版僱用安定措施」正是此時企業可運用的關鍵資源，已擴大行業適用範圍，提供實質薪資補貼與人力支持，減輕企業在景氣波動期間的負擔。同時呼籲勞工朋友，如因減班休息影響收入，可主動申請薪資補貼或參加「再充電計畫」強化職能，讓產業與勞工能攜手共渡調整期，為嘉義縣產業穩定注入更多韌性與信心。

張春美主任補充說明，針對因國際情勢關稅影響失業滿30日勞工，鼓勵雇主提供工作機會，並以按月計酬全時僱用經推介的受影響失業勞工滿30日，每人每月可補助6,000元，最長6個月的「僱用獎助」。如果失業勞工尚須精進職能，也可透過先僱後訓的模式，由雇主安排職場導師提供勞工需要的職務訓練，每人每月補助1萬2,000元，最長3個月的「工作崗位訓練費」。另外，本次針對職場適應需求，也有「職務再設計」與雇主共同協助勞工排除工作障礙，每人每年最高補助雇主10萬元。雇主與勞工朋友如需更多資訊，可至【台灣就業通–勞工就業通計畫專區】（https://gov.tw/cbm）查詢，或電洽朴子就業中心（05-3621632）洽詢。

10/15 全台詐欺最新數據

580 2 9360 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

范有偉捐500萬元給柯文哲
刺200刀殺學姐！14歲大馬嫌單戀她...從廁間上方跳入狂捅
驚險畫面！新北倒塌意外　石塊噴飛現場如轟炸
周杰倫爆鬧翻小夥伴「牽扯上億元」　還收到催討信
快訊／要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官
黃子韜、徐藝洋婚禮現場曝光！

美國關稅影響下　朴子就業中心協助嘉義縣產業穩定

勞動部今（16）日公布最新減班休息（無薪假），截至10月15日為止有432家、8543人遭實施無薪假，較上一期（10月1日公布）淨增加34家、38人，但其中新增加實施達87家、1656人，停止實施則有53家、1618人。

勞動部朴子就業中心強化版措施勞工權益嘉義產業

