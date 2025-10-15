　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

▲桃園市某國小一名小一生家長在臉書上指控兒子臉上被畫成大花臉。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

▲桃園市某國小一名小一生家長在臉書上控訴，兒子臉上被畫成大花臉。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小家長臉書《內壢大小事》指控念小一的兒子疑遭霸凌，昨天去安親班接小孩，發現兒子竟成大花臉，連手臂、衣服上也出現色筆痕跡，她忍住眼淚詢問安親班老師，說從學校接到時就這樣，懷疑兒子遭霸凌，導師也漠視；市府教育局今（15）日回應，經校方詢問任課老師及多位同學皆表示，是該生於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂，老師曾協助擦拭，但學生事後又自行在臉上作畫，經查並無學生霸凌情形。

▲桃園市某國小一名小一生家長在臉書上指控兒子臉上，雙手以色筆作畫。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書發文指出，臉書上看到一個媽媽控訴兒子遭老師和同學霸凌，她曾致電校方卻得到不同說法，讓此案淪為羅生門。

▲桃園市某國小一名小一生家長在臉書上指控兒子臉上，甚至在身上肚臍上作畫。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》）

桃園市教育局今天回應，有關這名小一學生在臉部、手臂及衣服上出現色筆痕跡，經校方詢問任課老師及多位同學皆表示，該生於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂。該生於昨天下午第一節下課後，自行塗畫臉部及手臂，導師於第二節課時發現後，立即協助擦拭；第三節美勞課進行面具彩繪活動時，該生仍自行在臉上作畫，下課後即到安親班上課，過程中並無同學霸凌情形。

校方事後已依規完成校安通報，並於今天上午邀請家長入校了解經過。校方表示將持續關懷該生，並安排輔導協助，協助學生表達與情緒調節。教育局亦於今日派遣校安室主任及督學入校了解狀況，並請學校持續加強當事學生及相關同學的心理輔導與人際關懷，以避免類似誤解再度發生。

 【更多新聞】

疑輔助駕駛釀禍！國道楊梅休息站轎車狠撞3車　2人受傷

樂天桃猿挑戰賽逆轉挺進台灣大賽　桃市府辦直播派對邀市民應援

桃園幼獅路堆高機搬運散落貨物　女騎士撞牙叉慘摔

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！他喊：帶100元來旅遊
單價120元戰備水挨轟　國防部同意刪4.4億元預算
9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了
雲豹韓援三本柱亮相！　核彈級女神真面目曝
快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭
快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治
風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨
迎接BLACKPINK　陳其邁社群帳號「頭髮變粉紅色」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

偷宮廟香油錢「狡猾變裝」製造斷點　連江警追到高雄逮人

台南城西掩埋場火警！濃煙竄天　消防15車29人灌救

快訊／應曉薇交保恐生變！復出質詢涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／板橋男公寓6樓墜落！「肢體變形」倒臥路面搶救不治

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警上午動員「秀肌肉」...下午收兵了

桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

台北車站離譜性侵案　馬籍學生還原過程：沒人發現很意外

陸男抱浮球漂8小時偷渡金門！海巡攔截...他喊：帶100元來旅遊

北車大廳性侵案全台傻眼！　主播宋燕旻祭防身3招：一定要提高警覺

探索未來職場從國中開始　台南推「在地技職課後課程」接軌生活學習

蔣萬安下午會見鄭麗文　讚國民黨需要戰力反擊民進黨胡作非為

劉若英再入圍金馬影后「感覺像新人」　最怕走紅毯跪求：照片挑好看一點

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

陳美鳳私下0架子暖舉曝光！　八點檔女星秒懂「她被叫一姐」原因

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎！等著付一堆罰單

搶「小台積電」4萬元有找！0052分割1拆7　11／26重新上市

單價120元戰備水+5萬會議椅挨轟　國防部同意刪4.4億元

【台銀不是幫你數錢的】殺豬公抱10萬銅板換外幣　行員回話超嗆

社會熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

通緝犯北車性侵酒醉外籍女　檢方訊後直接發監

獨／北車性侵狼通緝身分曝　逍遙狂歡鐵警當機

長榮航空高階主管變共諜　收買官員遭起訴

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

今應訊　館長問：若被羈押你開心嗎？

北車「大廳撿屍」10分鐘沒人理！　列管街友一半都在這

墜落20公分深生態池！竹北幼兒園傳女童溺斃

北市20多歲女倒垃圾險被當街性侵

竹北女童溺斃Google顯示「永久歇業」　幼兒園回應了

士檢抄剿3億槍毒走私　「勾惡律師」栽了

快訊／新北檢偵訊0分鐘　館長2罪名15萬元交保

更多熱門

相關新聞

高雄幼兒園虐童罰站拍頭　5師涉案遭停職

高雄幼兒園虐童罰站拍頭　5師涉案遭停職

高雄市林園區驚傳幼兒園兒虐事件，市議員邱于軒接獲家長陳情，有幼童遭捏打、逼青蛙跳，甚至還要下跪道歉，還有男主任「特別關照」女學生，抱女童坐大腿及要求親親，逾10童受害。經教育局調查後，負責人謝冰雁所有的3所育機構中，共有5名教保員涉有不當行為，依法將5人停職接受調查，同時也公布機構名稱；此外，教育局也查出機構有違規，共計開罰16萬2000元。

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

蹲地緊握挖土機超人媽媽手！張善政致哀慰藉

反詐總動員！台南市教育局多元宣導守護學童安全不間斷

反詐總動員！台南市教育局多元宣導守護學童安全不間斷

南市府跨局處動員馳援花蓮！徐榛蔚臉書留言感謝黃偉哲

南市府跨局處動員馳援花蓮！徐榛蔚臉書留言感謝黃偉哲

關鍵字：

小一生成大花臉臉書母控校方教育局還原真相

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面