桃園小一生成大花臉！母PO文控導師漠視　教育局還原真相

▲桃園市某國小一名小一生家長在臉書上控訴，兒子臉上被畫成大花臉。（圖／翻攝自臉書《內壢大小事》，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國小家長臉書《內壢大小事》指控念小一的兒子疑遭霸凌，昨天去安親班接小孩，發現兒子竟成大花臉，連手臂、衣服上也出現色筆痕跡，她忍住眼淚詢問安親班老師，說從學校接到時就這樣，懷疑兒子遭霸凌，導師也漠視；市府教育局今（15）日回應，經校方詢問任課老師及多位同學皆表示，是該生於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂，老師曾協助擦拭，但學生事後又自行在臉上作畫，經查並無學生霸凌情形。

桃園市議員黃瓊慧今天在臉書發文指出，臉書上看到一個媽媽控訴兒子遭老師和同學霸凌，她曾致電校方卻得到不同說法，讓此案淪為羅生門。

桃園市教育局今天回應，有關這名小一學生在臉部、手臂及衣服上出現色筆痕跡，經校方詢問任課老師及多位同學皆表示，該生於課間自行以色筆塗畫臉部及手臂。該生於昨天下午第一節下課後，自行塗畫臉部及手臂，導師於第二節課時發現後，立即協助擦拭；第三節美勞課進行面具彩繪活動時，該生仍自行在臉上作畫，下課後即到安親班上課，過程中並無同學霸凌情形。

校方事後已依規完成校安通報，並於今天上午邀請家長入校了解經過。校方表示將持續關懷該生，並安排輔導協助，協助學生表達與情緒調節。教育局亦於今日派遣校安室主任及督學入校了解狀況，並請學校持續加強當事學生及相關同學的心理輔導與人際關懷，以避免類似誤解再度發生。