「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

▲韓國瑜16日宣告115年度中央政府總預算復議案「待溝通」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團7日對已經一讀的115年度中央政府總預算案提出復議案，但立法院長韓國瑜今（16日）召集朝野黨團協商，由於藍支持白退回總預算主張，綠雖有異議但表達「尊重」，韓宣告，總預算案處理涉及行政、立法兩院互動非常重大，請各黨團回去繼續溝通，他到時再找時間進一步溝通，所以先暫緩，待溝通。韓國瑜此宣告三黨團無異議，韓也說，「我建議宣告時，心理壓力也很大」。

韓國瑜16日下午再度召集朝野黨團協商，研商包括115年度中央政府總預算案復議案等案。國民黨團總召傅崐萁說，民眾黨提115年度退回總預算，國民黨敬表支持，因為軍人加薪幅度調至3萬元（軍人待遇條例），已經立法院三讀並經總統公告，但行政院毀憲亂政，竟不編預算，完全把立法院當行政院的「立法科」，踐踏國會，國民黨團深表抗議。

傅崐萁也說，除嚴正譴責卓榮泰外，立法院應該要有起碼態度，就是要告發卓違法亂紀，不然永無止境，立院通過的法律都由卓個人決定來執行，此風不可長，如果立院一再姑息，將永無寧日，所以主張跟民眾黨一致，退回總預算。

民眾黨副總召張啓楷表示，卓榮泰無法無天，對《原住民禁伐補償條例》未編足預算，今年又一次，又一毛不編，當太上皇，那麼立法院就關門就好啦，所以民眾黨團明確提案，退回總預算，趕快重編，不要踐踏軍警消。

民進黨團總召柯建銘則反擊，「理不值，氣又壯」，一派胡言，到底誰在毀憲亂政？卓榮泰已經提出釋憲，今天不知道自high什麼東西，且張啓楷提到原住民禁伐補償，但在行政院協商後就已處理，張根本昧於事實，一派胡言，他完全無法接受。柯建銘也強調，你們現在對總預算提復議，即便將來退回，「我們只能尊重」，相關後續請自己負責。

行政院主計總處主計長陳淑姿說，今年已多次對軍公教調整待遇，114年度總預算也納編國軍待遇，所以政府照顧警消不遺餘力，且114年追加預算，也納編提升國軍待遇所需經費59.5億元。而軍人待遇調整、《警察人員人事條例》部分，當初通過並沒有事先籌措財源，考量不同公務員間公平性、退撫制度衡平性，所以政院聲請釋憲，並因釋憲結果做必要調整，必要時也會追溯回補，希望釋憲過程能回歸正常憲政體制，符合「行政院編列預算，立法院審查預算」的憲法精神。

韓國瑜宣告，有關復議案黨團意見顯然南轅北轍，立場意見不一，但總預算案處理涉及行政、立法兩院互動非常重大，因此現在國會三大黨大家互相討論、攻防、制約也好，這案請各黨團繼續溝通，每個黨都有自己的黨部領導方式、自己黨主席，是不是要大家回去溝通，因為茲事體大，「我建議宣告時，心理壓力也很大」，他到時再找時間進一步溝通，所以先暫緩，找時間溝通，「就是待溝通」。三黨團聽聞後無意見，韓旋即說：「好。」