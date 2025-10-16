　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

▲韓國瑜16日宣告115年度中央政府總預算案「待溝通」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲韓國瑜16日宣告115年度中央政府總預算復議案「待溝通」。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立法院黨團7日對已經一讀的115年度中央政府總預算案提出復議案，但立法院長韓國瑜今（16日）召集朝野黨團協商，由於藍支持白退回總預算主張，綠雖有異議但表達「尊重」，韓宣告，總預算案處理涉及行政、立法兩院互動非常重大，請各黨團回去繼續溝通，他到時再找時間進一步溝通，所以先暫緩，待溝通。韓國瑜此宣告三黨團無異議，韓也說，「我建議宣告時，心理壓力也很大」。

韓國瑜16日下午再度召集朝野黨團協商，研商包括115年度中央政府總預算案復議案等案。國民黨團總召傅崐萁說，民眾黨提115年度退回總預算，國民黨敬表支持，因為軍人加薪幅度調至3萬元（軍人待遇條例），已經立法院三讀並經總統公告，但行政院毀憲亂政，竟不編預算，完全把立法院當行政院的「立法科」，踐踏國會，國民黨團深表抗議。

傅崐萁也說，除嚴正譴責卓榮泰外，立法院應該要有起碼態度，就是要告發卓違法亂紀，不然永無止境，立院通過的法律都由卓個人決定來執行，此風不可長，如果立院一再姑息，將永無寧日，所以主張跟民眾黨一致，退回總預算。

民眾黨副總召張啓楷表示，卓榮泰無法無天，對《原住民禁伐補償條例》未編足預算，今年又一次，又一毛不編，當太上皇，那麼立法院就關門就好啦，所以民眾黨團明確提案，退回總預算，趕快重編，不要踐踏軍警消。

民進黨團總召柯建銘則反擊，「理不值，氣又壯」，一派胡言，到底誰在毀憲亂政？卓榮泰已經提出釋憲，今天不知道自high什麼東西，且張啓楷提到原住民禁伐補償，但在行政院協商後就已處理，張根本昧於事實，一派胡言，他完全無法接受。柯建銘也強調，你們現在對總預算提復議，即便將來退回，「我們只能尊重」，相關後續請自己負責。

行政院主計總處主計長陳淑姿說，今年已多次對軍公教調整待遇，114年度總預算也納編國軍待遇，所以政府照顧警消不遺餘力，且114年追加預算，也納編提升國軍待遇所需經費59.5億元。而軍人待遇調整、《警察人員人事條例》部分，當初通過並沒有事先籌措財源，考量不同公務員間公平性、退撫制度衡平性，所以政院聲請釋憲，並因釋憲結果做必要調整，必要時也會追溯回補，希望釋憲過程能回歸正常憲政體制，符合「行政院編列預算，立法院審查預算」的憲法精神。

韓國瑜宣告，有關復議案黨團意見顯然南轅北轍，立場意見不一，但總預算案處理涉及行政、立法兩院互動非常重大，因此現在國會三大黨大家互相討論、攻防、制約也好，這案請各黨團繼續溝通，每個黨都有自己的黨部領導方式、自己黨主席，是不是要大家回去溝通，因為茲事體大，「我建議宣告時，心理壓力也很大」，他到時再找時間進一步溝通，所以先暫緩，找時間溝通，「就是待溝通」。三黨團聽聞後無意見，韓旋即說：「好。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲也遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站

黃國昌爆駐外警霸凌案！被申訴人還接觸證人　警政署諾2周內回應

應曉薇交保後向女兒說對不起！　曝應佳妤含淚問「這句話」

籲兩岸該回歸現實、理性、可落地　他讚郝龍斌政策務實可重新出發

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

「我壓力也很大！」韓國瑜宣告總預算復議案暫緩　要朝野再溝通

新加坡擬對詐騙犯判24鞭　洪孟楷：台灣也該思考我們能不能

郝龍斌貼合照感謝期許　王金平：黨主席選舉採中立立場

黃國昌批賴清德「國安十法」造謠　綠諷：蓋不住狗仔勾結跟監醜聞

綠委批晶片制裁若玩狼來了國家尊嚴不見　林佳龍：南非提新版協議

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

【根本浪漫韓劇片尾曲】她改編+韓文深情翻唱《沒出息》

