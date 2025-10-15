拚中部重型救災領頭羊　盧秀燕授旗台中特搜隊挑戰評測

▲▼盧秀燕授旗台中特搜隊，挑戰通過重型救援認證。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市消防局特搜隊是各縣市支援花蓮救災任務中最後撤離的隊伍，救援人員一回台中，馬上投入消防署舉辦的「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測」，盧秀燕市長今（15）天上午授旗，勉勵全體隊員以最高標準通過評測，特搜隊表示，2023年通過中型評測，如今已經準備3年，隊員們有信心成為中部5縣市第一個重型認證隊伍。

台中市特種搜救隊自2023年取得NAP國家搜救能力分級認證（National Accreditation Process, NAP）中型搜救隊資格以來，市府持續挹注資源，不僅積極擴充人力，更添購符合國際標準的先進裝備，並依循INSARAG（國際人道救援諮詢小組）規範推動高強度訓練，力拚通過即日起為期3天的NAP評測，取得重型搜救隊認證。

這項由消防署主辦的「特種搜救隊重型隊伍能力分級檢測」，內容分為4大項，包括管理、醫療、後勤和搜索，參與評測人員共104名，包括93名特搜隊員、5名土木結構技師、4名醫師、2名獸醫師及4隻搜救犬。

盧秀燕致詞指出，台中市特搜隊在花蓮救災任務中英勇無懼、義無反顧，是最後撤離的隊伍，充分展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神，市府與市民皆深感驕傲。

特搜隊說明，重型搜救認證不但是項榮譽，更象徵最高層級的救援能力，未來無論面對國內大型複合災害，或執行國際人道救援任務，特搜隊都能以最專業、最堅強的姿態投入行動，為市民安全與國家榮耀奮戰。