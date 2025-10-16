筆錄變臉書貼文！北市帥警涉瀆職罪遭送辦　檢不起訴理由曝

▲北市大同警分局派出所1名員警辦案疏忽洩密，涉瀆職罪檢方不起訴。（圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大同分局一名簡姓員警因疏忽保密義務，讓民眾拍下調查筆錄與證據畫面後外流上網，全案移送檢方偵辦。士林地檢署偵結後，認為該員涉犯刑法瀆職罪章第132條第2項「過失洩密罪」，但情節輕微，並未造成實質損害，依刑事訴訟法第253條規定，作出不起訴處分。

據了解，外型亮眼的簡姓員警為大同分局轄內某派出所員警，今年5月某日晚間，在派出所內受理陳姓民眾提告妨害名譽案時，依規本應注意偵查不公開及相關保密義務，且具備足夠智識與經驗避免洩密，卻因疏忽未即時防範，讓陳民得以自由持手機拍攝臉書證據及調查筆錄內容。陳民隨後在當晚將拍攝畫面上傳臉書，導致職務上應保密的消息外流。

事後，大同分局主動將全案函送偵辦。偵訊時，簡員坦承不諱，並深表悔悟；另經查並無任何前科紀錄，素行良好。檢察官考量其行為並未造成具體損害，並依刑法第57條所列事項斟酌一切情狀，認為予以不起訴處分較為適當。

除了這起疏失外，簡員平時勤務表現良好，過去也曾在夜間協助一名高齡老翁返家。當時黃翁因旅居國外多年返台獨居，外出散步迷路，焦急萬分。簡員不僅親自沿途陪同尋找，還主動協助聯繫家屬，最終將老翁安全送返租屋處。這段暖心事蹟，也曾在派出所內部受到肯定。

檢察官日前依刑事訴訟法第253條，對簡姓員警涉犯《刑法》瀆職罪章第132條第2項「過失洩密罪」部分，作出不起訴處分。