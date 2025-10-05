　
社會 社會焦點 保障人權

越籍留學生被逮畫面曝！搶超商逼店員開保險箱還襲警　檢聲請羈押

▲▼ 苗警團隊協力偵破超商強盜案 維護治安工作不打折 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲越南籍留學生搶超商襲警，檢方向法院聲請羈押。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／苗栗報導

一名越南籍黎姓男大四留學生，拿BB槍以及藍波刀到苗栗竹南鎮某超商搶劫，並拿藍波刀襲警逃跑，最後警方在新竹香山區逮到人，苗栗地檢署依加重強盜、傷害、加重妨害公務、殺人未遂等罪嫌，向苗栗地方法院聲請羈押。

警方指出3日凌晨3時許，獲報轄區竹南鎮仁愛路某超商遭強盜案件，黎男帶著口罩、頭套進超商，右手拿BB槍左手拿藍波刀，要求店員拿出財物，因店員不知保險箱號碼，遭黎男持BB槍射擊，搶兩瓶價值58元的麥香奶茶以後就走路離開。

▲▼ 苗警團隊協力偵破超商強盜案 維護治安工作不打折 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方隨後在一公里遠的新竹市高速公路橋下發現黎男 ，警方向前盤查時，黎男用刀劃傷員警脖子逃逸，員警調閱沿途監視器，昨天下午在香山地區發現行蹤，前往圍捕順利將黎男逮捕到案。

苗栗地檢署指出，3日凌晨竹南發生某超商遭犯嫌持刀械及以BB槍射擊店員而強盜店內財物案件，警方為追捕犯嫌，於同日20時20分許，遭犯嫌持刀械刺傷員警下顎，造成血流如注事件。

▲▼ 苗警團隊協力偵破超商強盜案 維護治安工作不打折 。（圖／記者楊永盛翻攝）

本件經偵辦，於4日18時許，警於新竹市香山地區拘獲越南籍黎姓男大生到案。於今日下午，經檢察官訊問後，認其涉犯刑法第330條第1項加重強盜罪、同法第277條第1項傷害罪、同法第135條第3項第2款、第1項加重妨害公務罪、同法第271條第2項、第1項殺人未遂罪嫌，犯罪嫌疑重大，其所涉加重強盜、殺人未遂等重罪，且有相當理由認有逃亡之虞，而有羈押之必要，向苗栗地方法院聲請羈押。

