社會 社會焦點 保障人權

彰化連環車禍！女駕駛服感冒藥精神不濟　追撞路邊2車

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市莒光路今天上午發生一起驚險追撞車禍！一名68歲賴姓女駕駛疑似因服用感冒藥後精神不濟，開車失控撞上路邊停車車輛，導致3車連環碰撞的意外事故。賴女及另一名許姓駕駛受到擦挫傷送醫，所幸沒有生命危險，至於肇事確切原因尚待調查釐清。

員林警分局初步調查，這起事故發生在上午11時20分許，68歲的賴姓婦人駕駛休旅車沿莒光路南北方向直行，行經台北富邦銀行前路段時，突然失控先撞擊許男停在路邊的轎車，強大的撞擊力又推擠向前衝撞到前方的轎車，形成3車連環事故的場面。

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／警方提供）

賴女休旅車右前車頭受損，許男座車左後車尾及車前頭均有損傷，第三輛車尾也受損。賴婦因撞擊方向盤導致胸部擦挫傷，而56歲的許姓駕駛則因突如其來的撞擊造成頭部擦挫傷。幸運的是，事故發生時第3車上並無人員。據悉，賴婦向警消人員表示，她因服用感冒藥物導致頭暈，才會不慎撞上路邊停車。

員林西區分隊在11時20分接獲報案後，立即派出人車趕往現場救援。救護人員在11時22分抵達時，駕駛均已自行脫困在路邊等待救援。經救護人員檢測，兩名傷者的生命徵象均屬正常，隨後將傷者送往員生醫院治療。詳細肇事原因仍由警方進一步調查中。

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

▲員林市莒光路銀行前發生追撞車禍。（圖／翻攝自臉書／員林人大小事）

相關新聞

即／國1彰化段貨車翻覆！北上車流回堵2公里

即／國1彰化段貨車翻覆！北上車流回堵2公里

國道一號北上199公里彰化路段今日下午3點54分發生事故，一輛貨車因不明原因翻覆，橫擋在外側車道上，導致後方車輛無法通行。事故發生後，現場車流一度陷入停滯，回堵長達2公里，許多駕駛人被迫困在車陣中。

彰化測速「桿王」出爐　歐寶飆速135k被扣牌了

彰化測速「桿王」出爐　歐寶飆速135k被扣牌了

彰化婦狂吐癱軟　警鳴笛開道5分鐘到院

彰化婦狂吐癱軟　警鳴笛開道5分鐘到院

女騎士停右轉專用道躲太陽　遭公車撞翻人車倒地

女騎士停右轉專用道躲太陽　遭公車撞翻人車倒地

順澤宮送5800頂「鏟子超人」限量帽　

順澤宮送5800頂「鏟子超人」限量帽　

