赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

▲一名台灣女子入境法蘭克福被誤認逃犯，慘被關在小黑屋盤查4小時。圖為德國法蘭克福機場。（圖／翻攝自臉書／Frankfurt Airport）

記者閔文昱／綜合報導

赴德國參加法蘭克福書展的台灣鄭姓女子，日前入境時竟遭海關誤認為中國女通緝犯，被帶進「小房間」拘留、盤查長達4小時。她在臉書詳述驚魂過程，直言當下最害怕的不是被遣返回台，而是「被送中」，至今仍心有餘悸。

鄭女表示，上週忙完曼谷書展後，搭乘凌晨班機轉往法蘭克福，預定與同事會合前往飯店。未料在海關查驗時，官員多次拍照比對皆顯示不符，懷疑她與護照照片非同一人。她解釋自己因矯正牙齒、拔牙與打骨釘導致臉型改變，但仍被警察帶往「小房間」進一步調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她回憶，在拘留室內多名男女警輪番比對照片、搜包與盤問，還要求簽署英文及簡體中文版的「同意被限制自由」文件，期間不准使用手機也不得聯繫大使館。一名男警甚至怒吼，「妳到底是誰？妳是中國人對不對？這本護照是假的！」讓她嚇得心臟狂跳。後來看到警察手上正拿著一張中國女通緝犯照片與她的護照並列比對，她形容「根本完全不像」。

直到一名女警細查她的社群帳號、比對生活照後，才相信她的身份，並呈報上級放行。鄭女當場情緒潰堤、哭到無法言語。該名女警後來安慰她表示，報告會註明此事不留負面紀錄，未來入境德國也不會受影響。鄭女說，當她走出海關、看到行李轉盤時，整個人崩潰大哭，全身發抖，「那種無助感真的讓人絕望。」

外交部證實，駐法蘭克福辦事處在事發當日即接獲同事通報，並於調查結束後第一時間聯繫當事人表達關心，將持續提供必要協助。航旅專家提醒，若民眾曾進行整形或牙齒矯正導致容貌變化，建議重新換發護照，並隨身攜帶多張可辨識身份的照片或舊護照，以免重演「入境驚魂記」。