　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關小黑屋4小時...崩潰大哭

▲▼ 德國法蘭克福機場旅客。（圖／翻攝自臉書／Frankfurt Airport）

▲一名台灣女子入境法蘭克福被誤認逃犯，慘被關在小黑屋盤查4小時。圖為德國法蘭克福機場。（圖／翻攝自臉書／Frankfurt Airport）

記者閔文昱／綜合報導

赴德國參加法蘭克福書展的台灣鄭姓女子，日前入境時竟遭海關誤認為中國女通緝犯，被帶進「小房間」拘留、盤查長達4小時。她在臉書詳述驚魂過程，直言當下最害怕的不是被遣返回台，而是「被送中」，至今仍心有餘悸。

鄭女表示，上週忙完曼谷書展後，搭乘凌晨班機轉往法蘭克福，預定與同事會合前往飯店。未料在海關查驗時，官員多次拍照比對皆顯示不符，懷疑她與護照照片非同一人。她解釋自己因矯正牙齒、拔牙與打骨釘導致臉型改變，但仍被警察帶往「小房間」進一步調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她回憶，在拘留室內多名男女警輪番比對照片、搜包與盤問，還要求簽署英文及簡體中文版的「同意被限制自由」文件，期間不准使用手機也不得聯繫大使館。一名男警甚至怒吼，「妳到底是誰？妳是中國人對不對？這本護照是假的！」讓她嚇得心臟狂跳。後來看到警察手上正拿著一張中國女通緝犯照片與她的護照並列比對，她形容「根本完全不像」。

直到一名女警細查她的社群帳號、比對生活照後，才相信她的身份，並呈報上級放行。鄭女當場情緒潰堤、哭到無法言語。該名女警後來安慰她表示，報告會註明此事不留負面紀錄，未來入境德國也不會受影響。鄭女說，當她走出海關、看到行李轉盤時，整個人崩潰大哭，全身發抖，「那種無助感真的讓人絕望。」

外交部證實，駐法蘭克福辦事處在事發當日即接獲同事通報，並於調查結束後第一時間聯繫當事人表達關心，將持續提供必要協助。航旅專家提醒，若民眾曾進行整形或牙齒矯正導致容貌變化，建議重新換發護照，並隨身攜帶多張可辨識身份的照片或舊護照，以免重演「入境驚魂記」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了
桃園小一生成大花臉疑遭霸凌　教育局還原真相
韓外交部急發「3區旅遊禁令」
陸女吃香腸吃到「3顆牙齒」！　網嚇瘋
兄弟詹子賢父親台灣大賽前夕過世

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

台灣網路新聞自律聯盟 : 北車性侵事件媒體應自律止傷

鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！一票點頭：退車票了

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

全國首創無人機查稅籍！結合 GIS 地理資訊　呈現精準4k畫面

第10屆埔里山城派對馬拉松國6開跑　首邀身障、視障跑友同樂

獨／整個高雄粉粉的！陳其邁迎接BLACKPINK「頭髮也變粉紅色」

生日到了「男友沒買蛋糕」　網見原因傻眼：蠻完蛋的

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

台灣獼猴到處跑　農業部示警：再不處理未來5年進市區

台灣網路新聞自律聯盟 : 北車性侵事件媒體應自律止傷

鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！一票點頭：退車票了

周杰倫罕見「對快樂小夥伴撂重話」：一堆藉口！　還取關魔術師好友

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

山川穗高再見安打！軟銀延長賽氣走火腿　CS決勝輪2勝優勢

台中購物節2025年升級　拚萬名外籍客參與

韓人赴柬死亡、失蹤頻傳！韓外交部發「3區旅遊禁令」去了恐挨罰

赴德書展變噩夢！台女被誤認「中國通緝犯」關4小時...崩潰大哭

長榮空姐告別式隔天被要「速交請假證明」　她看信件內容傻眼

胡宇威收行李一定要帶它　老婆超不解就出包

新北79屆商人節慶祝大會　侯友宜感謝公私協力拚產業

從人力到健康福利全面加碼　侯友宜：做新北清潔隊最佳後盾

【respect空服員】怪婦吃7個便當亂吐！鄰座乘客：此生最噁航班

生活熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

當眾性侵「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

風神颱風估周五生成「不排除接近台灣」　周末3地防豪雨

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

更多熱門

相關新聞

「妳到底是誰！」國人赴德被當中國通緝犯　崩潰遭盤查4小時

「妳到底是誰！」國人赴德被當中國通緝犯　崩潰遭盤查4小時

有國人搭飛機到德國法蘭克福入境時，遭當地海關和警察盤查，懷疑她是中國通緝犯，並把她帶進「小房間」，吼問她，「妳到底是誰？來這裡幹什麼？」、「妳是中國人對不對？這本護照是假的，我們查過了根本沒有這個護照！」最後離開時她整個人崩潰大哭、全身發抖，看時間才知道自己被關了4小時。對此，外交部今（15日）回應，我國駐法蘭克福辦事處在事發當日接獲國人同事撥打急難救助電話通報後，即持續關切案情狀況，調查結束後也第一時間聯繫鄭女士表達關心，外交部將持續關注後續相關情形。

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警「秀肌肉」草草收兵

北車爆通緝犯性侵外籍女！鐵警「秀肌肉」草草收兵

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

AI時代的民主防線　台灣將是最堅韌的實驗場

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

全球最強護照！台灣排第37　這國創20年最慘

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

扯！官兵因被中共通緝貸款遭拒　他怒：公股銀行竟執行中共制裁

關鍵字：

入境誤認通緝犯德國台灣

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

威廉閃兵後首受訪重大改變　「準備賣房子渡過難關」

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面