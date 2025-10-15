你家也有？家裡「垃圾」竟是寶　專家曝驚人真相：可賣百萬天價

圖文／鏡週刊

童年回憶全都變現金！別太快打掃清理舊東西，因為你家角落裡那台老手機、舊玩具或泛黃的小說，可能正默默替你藏著一筆「退休金」。投資公司Real World Investor創辦人亞當．柯普魯奇（Adam Koprucki）近日指出，許多人隨手丟掉的懷舊物品，如今已在收藏市場暴漲，有些甚至足以支付幾年的生活費。

一台舊iPhone，身價暴漲上百萬！據《紐約時報》報導，柯普魯奇舉例，2007年首代iPhone當年售價僅499美元（約新台幣1.5萬元），如今若是未拆封版本，在拍賣市場的成交價已突破2萬美元（約新台幣61.5萬元），甚至有人喊價可望在2030年漲破5萬美元（約新台幣153萬元）。

2023年更出現「神級標本」！一支8GB版本的首代iPhone以6.3萬美元（約新台幣194萬元）成交，而稀有4GB版本則拍出驚人的19萬美元（約新台幣584萬元），堪稱「手機界的比特幣」。

除了電子產品，許多童年玩具、卡片或書籍的價值同樣驚人。例如《星際大戰》人偶、變形金剛模型原封未拆者，價值可達2萬美元（約新台幣61.5萬元）。

而首版《哈利波特》小說也從當年不到20美元（約新台幣615元），暴漲至5萬美元（約新台幣154萬元）以上；未拆封的《超級瑪利歐兄弟》遊戲，更在2021年拍出200萬美元（約新台幣6,156萬元）天價。

據研究機構Grand View Research資料，美國收藏品市場在2024年達到620億美元（約新台幣1.9兆元），預估到2030年將成長至837億美元（約新台幣2.57兆元），其中1980至1990年代的懷舊商品最搶手。

柯普魯奇建議，如果你懷疑家中有可能的「隱藏寶物」，別急著丟，「保留原始包裝、文件或封條，價值可能瞬間增加10倍。」他強調，即便不是全新，狀態良好的物件也仍具收藏潛力。

柯普魯奇補充，可先找專業鑑定機構確認真偽，再上專業拍賣平台出售，「了解物品的真實價值，是賣出高價的第一步。」

更多鏡週刊報導

「地上多一大塊全藍鋪面」他傻眼！網猜：削弱你荷包用的 交通局揭溫柔真相

「豬錦」胖到設減肥中心！錦鯉吃過就忘遊客餵成球 園方掛牌超直白警告：再餵就嘎了

「辛苦了，偉大的英雄」國軍弟兄累癱地上熟睡 光復屋主1舉動暖爆！惹哭麻辣鮮師女星