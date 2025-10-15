搭台鐵講電話被投訴　她委屈「只是正常音量」！釣出列車長曝關鍵

▲原PO表示自己只是正常音量。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣高鐵9月實施寧靜車廂措施後，陸續引發相關討論，一名女網友表示，搭乘台鐵時，用正常音量跟男友講電話，卻遭其他乘客提醒「講話太大聲」，甚至被投訴。貼文釣出列車長留言，很多人認為的一般音量，實際上還是很大聲，尤其車廂很安靜的情況下，音量會放大。

有網友在Dcard發文，自己並未使用擴音，也沒有外放音樂，只是用一般音量與男友通話，附近一名在睡覺的鄰座乘客要求她「小聲一點」，對方還補了一句「沒看其他人都在休息嗎？」事後對方甚至透過簡訊向台鐵投訴。

原PO感到委屈，「這裡又不是圖書館，我甚至搭的不是深夜的火車欸，其他乘客也沒有什麼反應」。隨後乘務員走到該節車廂，也沒有多說什麼，原PO仍持續在講電話，她不禁好奇「火車上是完全不能講話嗎？還是要用多低的音量對談才符合標準？」

貼文曝光，一名自稱當日值勤的列車長留言，很多人以為的「正常音量」，在安靜的車廂裡其實聽起來會特別大聲，尤其當時已是晚上10點，多數乘客處於休息狀態，更容易被干擾。他也建議，若真的需要通話或聊天，應多觀察周遭乘客的反應，留意是否有人露出不悅眼神，避免影響他人乘車品質。

其他網友也表示，「我覺得說一下5分鐘可以，但如果說了2、30分鐘，又剛好在附近會覺得有點吵」、「火車本身的噪音就滿大的，所以講話聲大到周邊人都聽得很清楚，就表示已經很大聲了」、「禮貌上不會一直聊天，因為確實會打擾到別人」。

事後原PO回應並道歉，「的確就像大家所說，我所認為的小聲可能根本很大聲，而且我的聲音好像頻率偏高，也可能造成周邊乘客的困擾與反感，為自己的行為向大眾道歉，未來會和大家一起守護大眾運輸的寧靜和諧。」

台鐵也在官網上宣導，為維護車廂安寧，乘車時敬請將手機或電子用品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至通道間接聽，共同維護乘車品質。