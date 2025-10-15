年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

▲陳志金呼籲，社會需要更多的包容和體諒。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

記者曾筠淇／綜合報導

ICU醫師陳志金先前曾發文，分享他在商務車廂上碰到的事情，隨著相關話題熱議，他也重新PO出文章，呼籲大家在指責別人之前，不妨靜下心觀察，看看對方是否有什麼難處，這個社會需要更多的包容和體諒。

ICU醫師陳志金去年在臉書粉專上發文表示，他搭乘的商務車廂本來很安靜，但這時卻有個年輕女性用全車廂都能聽見的音量講電話，之後乘務員發現了，便走到女子身邊提醒。這時候，女子的聲音真的小了很多，後來更是直接改用打字，陳志金觀察到，女子放下手機後，耳朵脹紅，且還掛著助聽器。

陳志金說，這時候換他耳朵紅了，他沒想到原來是這樣的情形，同時反思，人很常會被眼前的事物帶起情緒，但卻忽略了別人行為背後的無可奈何。不過想著想著，當他再次看向女子時，竟然看不見助聽器了，原來只是他眼花。陳志金坦言，他當下的心情很複雜，但無論如何，都感謝自己的眼花，讓他有了很好的學習機會。

陳志金稍早再次分享該則貼文，並說自己後來有收到網友回覆，內容提到「助聽器不使用時，會拿下來，尤其想安靜的時候」、「她很可能是真的有戴助聽器，只是講完電話以後，就把助聽器拿下來了」。

陳志金仔細回想，或許女子真的有戴助聽器，而這也讓他想到，他們在加護病房內工作時，很常用聽診器充當助聽器，以作為傳聲筒，幫助重聽的病患。他說，每次看到這樣的場景，他都會覺得很感動，只要用心，處處都能看見需要，只要願意，處處都能感受溫暖。

陳志金最後表示，很多刻板印象，可能都是誤會一場，下一次生氣、指責別人前，不妨先靜下心觀察，看看對方是否有難言之隱，不要因為眼前所見而被帶起情緒，甚至急著回應，說不定在自己不注意的時候，已經忽略了別人行為背後的無可奈何，這個社會需要多一點的包容和體諒。