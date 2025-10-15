　
社會 社會焦點 保障人權

玖壹壹師弟涉毒被抓成破口！勾惡律師成內鬼　百萬保金黑幫出的

記者黃宥寧／台北報導

曾參加《大嘻哈時代》的饒舌歌手Gambler（本名楊智翔）4月爆出涉毒案，意外成檢警偵辦跨國槍毒走私案的破口。其辯護律師丁啓修遭發現利用律見機會滲入販毒集團，洩漏偵查情資，害半年查緝功虧一簣，士林地檢署今（15）日依法起訴。

士林地檢署與北投分局早鎖定一條由美國走私毒品與槍械的大型販毒網。偵辦過程中，檢警發現集團疑似提前掌握查緝部署，追查來源竟指向楊智翔的辯護律師丁啓修。他透過律見滲入情報核心，將查緝內容外洩，使收網行動全面失效。

這起跨國槍毒案由檢察官邱獻民指揮，北投分局、刑事局國際科及北市刑大毒緝中心聯手偵辦。檢警調查發現，集團首次走私13公斤大麻，第二次再走私大麻與MDMA共21萬餘公克，並夾帶步槍、手槍與槍枝零件，毒品總市值超過新台幣3億元，是地檢署史上最大宗第二級毒品案之一。當時全靠緝毒犬在貨櫃場嗅出異味，成功攔下偽裝成 Coach精品包的毒艙貨櫃。

今年4月初，蘆洲警方在偵辦毒品案時，從毒犯口中追出毒品來源與饒舌歌手Gambler 有關。檢警於4月7日持搜索票前往楊智翔汐止住處，當場查獲3罐含第二級毒品依托咪酯的電子煙油，並將他與女友帶回。

楊智翔曾以一曲〈五堵〉爆紅，並於2021年闖進《大嘻哈時代》前八強，被封為「台饒超新星」，同時也是玖壹壹的師弟。這起看似單純的藝人涉毒案，意外成為檢警查出律師內鬼、追破跨國毒槍網的突破點。

▼玖壹壹師弟Gambler涉毒。（資料圖／混血兒娛樂提供）

▲▼玖壹壹師弟Gambler確診，讓他相當擔心曾一起合照的伍佰。（圖／混血兒娛樂提供）

檢警追出，被告張田得知楊男遭羈押後，透過管道找上律師丁啓修擔任辯護人，丁啓修以「受家屬委任」為名，於4月中旬進入看守所律見楊男。

丁在律見過程中接觸到販毒上游的分裝工廠、毒品據點以及查緝部署等高度偵查秘密，事後將內容摘記交給張田，張田再拍照轉交給集團上游。

檢警歷經半年佈線，原訂於今年6月收網，持搜索票前往大麻分裝工廠搜索，卻發現現場早已被清空，所有違禁品全數遭轉移，使這場跨國查緝行動功敗垂成。

檢察官邱獻民痛批，丁啓修身為律師，本應伸張正義、保障委託人合法權益，卻「玩法弄法、幫助罪犯、圖求私利」，洩漏偵查秘密，造成重大破口，也重創司法公信。

更離譜的是，丁遭聲押後，法院裁定以100萬元交保，而這筆保金竟由涉黑幫背景人士協助籌措，凸顯他與販毒集團的關係並非單純辯護律師，而是與核心成員關係匪淺。

目前全案起訴包括張田、丁啓修等人；主嫌俞繼森通緝中，「小寶」、「陳柏勳」等人仍未到案。檢察官建請法院對丁啓修從重量刑並不宣告緩刑，以儆效尤。

別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

