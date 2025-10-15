現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市松山區三民路（南京三民站）附近，14日深夜發生一起事件！一名59歲徐姓男子半脫長褲逼近正在丟垃圾的20多歲女子，甚至出手拉扯對方手腕，雙方爆發拉扯，被害女子嚇壞放聲尖叫，所幸附近騎士、路人見義勇為，徐男才放手，稍早現場畫面曝光。

▲北市淫男褲子半脫逼近年輕女，當街爆發拉扯，現場畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方14日深夜10時許接獲民眾報案，三民路發生女子遭陌生男子強拉事件，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，被害女子當時外出丟垃圾，轉身發現徐男從她的身後靠近，還湊到她耳邊說話、出手拉扯手腕，女子嚇壞掙扎，但徐男仍拉住其手腕，雙方發生拉扯。

透過附近監視器畫面可發現，徐男長褲半脫露出生殖器官，見女子抵抗還緊握其手腕不斷逼近，所幸附近路人、騎士聽聞尖叫聲見義勇為，將車輛掉頭，行人亦上前關心，徐男這才放手，畫面相當離譜。

員警趕抵現場後，將徐男逮捕，全案涉及強制猥褻、強制罪、公然猥褻、性騷擾防治法、社維法等罪，警方將調查釐清後，移送台北地方檢察署偵辦。警方指出，已經加強周邊巡守及可疑人事物盤查，以維轄區治安平穩，並呼籲民眾若發現可疑請立即報案，共同維護公眾安全。