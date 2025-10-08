快訊／北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

台北市大同區天水街今(8日)上午11時許發生一起嚴重工安意外！2名工人在大樓外牆吊掛施作工程時，身上掛繩不明原因突然鬆脫，當場從8樓墜落，先跌到1樓的緩衝鐵網後，再摔落至地面，附近同事發現連忙報警。救護人員到場時，工人還有意識，緊急替2人包紮止血後送醫急救，目前警方封鎖現場調查事發原因中。

▲2名工人在施作大樓外牆工程時繩索鬆脫，從8樓摔落。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



另外，現場2人墜樓後，頂樓鐵管當場噴飛到對面馬路，大量水不斷湧出，目前正在處理中。