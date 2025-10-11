醫院1職缺「要碩士、5年經驗」　她見薪水喊扯！過來人卻嘆不意外

▲原PO看到該職缺的待遇後，忍不住直呼扯！（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人認為，在醫院工作的話，薪水肯定不低。不過近日就有網友發文表示，某醫院的職缺，薪水最高居然只開3萬7977元，現在越來越扯了！貼文曝光後，也引起網友討論薪資相關話題。

這名網友在Dcard上，以「最近在刷104、1111結果看到......」為標題發文，提到她最近瀏覽徵才網站時，看到某醫院的行政、專員職缺，學歷要求為碩士，工作經驗要5年以上，但薪水最高卻只有3萬7977元，至於學士，恐怕也只有30K左右，這薪資真的越來越扯了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「行政職找碩士要幹嘛」、「行政要求碩士？還要五年以上」、「薪水跟國中生一樣，卻要求專業的高學歷」、「就是因為找得到人才敢開這種薪水，薪水是市場需求決定的」、「我在醫院有四萬耶，非碩士的行政」、「這是來搞笑的吧」。

也有網友覺得不意外，「行政職要多高薪」、「只要是醫院的工作，一般都偏低薪，很正常」、「對老闆來說，會工作跟會讀書兩碼子事，現在碩士沒什麼了不起，除非你是國立知名，不然其實對你找工作沒什麼幫助」、「很多高學歷醫院研究助理也是這薪資」、「醫院不意外，還要當主管才有碩士加級」。話題引發討論。